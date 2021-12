Auguri "quadrati" dall'associazione Bocce Quadre Mondovì [VIDEO]

Anche per questo Natale gli amici dell'associazione "Bocce Quadre" di Mondovì hanno pensato a degli auguri speciali per tutti.

Un video di immagini e ricordi di questi anni, trascorsi a sfidare la sorte, con le colorate bocce dagli angoli spigolosi, accompagnato dalle parole del monologo del film "The Big Kahuna" di Larry Mann, con l'augurio di un domani più sereno: "Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che ti aiuta quanto masticare un chewing-gum per risolvere un’equazione algebrica".

Ecco di seguito il loro video: