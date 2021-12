Cuneo: nuova sede di ritrovo per "La vespa del cuore"

Il presidente Germano Silvestro insieme agli altri membri del direttivo, comunica a tutti i soci che a partire dall’anno nuovo, il nuovo luogo di ritrovo nonché sede del Vespa Club sarà in un locale presso l’ex scuola elementare di San Defendente di Cervasca.



“Siamo davvero felici di questa opportunità concessaci dal sindaco di Cervasca, signor. Enzo Garnerone, che ringraziamo a nome di tutti i soci; avere un luogo in cui possiamo ritrovarci in amicizia e allegria, ogni martedì sera, è davvero qualcosa di speciale”, afferma il presidente Silvestro.

Nato ufficialmente nel 2014, il vespa club “La vespa nel cuore” per volontà di quattro amici appassionati delle mitiche Vespe Piaggio; il vespa club è cresciuto in questi anni in modo considerevole.



“Siamo prima di tutto un gruppo di amici, appassionati vespisti, che ogni anni organizza eventi, viaggi, appuntamenti, naturalmente accompagnati dall’inconfondibile rombo Piaggio; per noi è una gioia ritrovarci ogni martedì per scambiarci due parole e per questo ringrazio i gestori del Centro Ardens che fino a oggi ci hanno ospitato”, ribadisce il signor Silvestro.



In data 11 dicembre si e svolta la consueta cena di fine anno vespistico e per l’occasione si è presentato il rinnovato direttivo per il triennio 2022-2024, il quale è formato da Germano Silvestro presidente, Roberto Ficara vicepresidente e tesoriere, Elio Giordano consigliere e Valerio Marsengo consigliere.



Per chi avesse il piacere di scoprire e far parte di questo mondo denominato “La Vespa nel Cuore”, può dare uno sguardo al sito internet www.lavespanelcuore.it o chiamare i seguenti numeri: 335/8420277 Germano, 349/5593090 Roby, 328/1915367 Elio, 347/0419637 Valerio.