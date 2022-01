Un cumulo di coperte e stracci davanti all'ingresso del palazzo della Provincia a Cuneo

Da molti (troppi) giorni, chi transita sotto i portici di corso Nizza, accanto all'ingresso della sede dell'Amministrazione Provinciale, si trova di fronte ad un corposo fardello di coperte, stracci, bottiglie vuote e altro, tutto apparentemente abbandonato e ogni giorno più voluminoso. Non in un posto qualunque, ma vicino alla porta che immette negli uffici della Provincia e proprio sotto alle bandiere che identificano una sede istituzionale.

A segnalarci la cosa un cittadino di Cuneo, che si chiede perché quel cumulo di oggetti non venga rimosso, evidenziando come la sua segnalazione agli organi comunali non abbia avuto alcuna risposta.