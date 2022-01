Covid (e non solo), l'allarme dei medici: "In Piemonte ci sono 427 pazienti che aspettano in barella"

"Sui posti letto ci giochiamo i colori delle Regioni. La retrocessione, per dirla in gergo calcistico. Ma più di tutto ci giochiamo la possibilità di curare tutti e di curarli in un posto letto degno di tale nome, e non su una barella".

È questa la riflessione che fa Anaao Assomed Piemonte, l'associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari piemontesi, sullo stato attuale dell'andamento pandemico e del suo impatto sul sistema sanitario.



"Dopo un'iniezione di 970 posti letto dichiarata pochi giorni fa, stamane si contano 427 pazienti fermi in pronto soccorso, ad aspettare il ricovero. Il boarding di questi giorni dimostra in modo lampante che i letti possono essere dichiarati, finire nei calcoli ministeriali, ma non ci sono.

Perché nella realtà oggi nei pronto soccorso del Piemonte per 427 malati (136 Covid e 291 non Covid presenti ed in attesa di ricovero nei PS alle 10 di questa mattina) il posto letto non si trova", denunciano ancora dall'associazione di categoria professionale.

E i pazienti lo aspettano per giorni su una barella, secondo i numeri di Anaao Assomed.