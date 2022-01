Al monastero della Stella di Saluzzo tornano "I salotti musicali"

Tornano “I salotti musicali” al Monastero della Stella di Saluzzo (in piazzetta Trinità 4/a). Domenica 6 febbraio, alle 17, si trascorrerà un pomeriggio in musica con il duo formato da Irene Sacchetti, al flauto, e Fabio Bussola alla chitarra.

I musicisti si esibiranno in un repertorio dedicato ai più grandi autori sudamericani del ‘900.

Gli appuntamenti musicali sono nati dal fortunato incontro tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, l’associazione “Amici del teatro e della musica Magda Olivero” e la rassegna concertistica “I Conservatori in Piemonte”, creata dall’associazione “Toret Artist Tre Sei Zero” di Torino per sostenere e incoraggiare i talenti emergenti, selezionati dalle Direzioni dei 4 Conservatori del Piemonte.

Protagonista sarà la musica di Astor Piazzolla, con le note dei suoi celeberrimi tanghi. Al repertorio del “Re del tango” seguiranno i brani dell’argentino Máximo Diego Pujol, chitarrista e compositore che subì l’influsso di Piazzolla, e del brasiliano Radamés Gnàttali.

Nati entrambi nel 1998 a Bergamo, Fabio Bussola e Irene Sacchetti si sono diplomati con il massimo dei voti e la lode rispettivamente nei Conservatori di Bergamo e di Novara, perfezionandosi poi in quest’ultimo. Formano un duo fisso ormai da 7 anni, con cui hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e vinto concorsi nazionali ed internazionali sia come solisti che come formazione. Irene, parallelamente allo studio del flauto traverso, ha approfondito quello del canto lirico.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it/prenotazioni o la numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo.