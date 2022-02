A casa i dipendenti no Green Pass: la scadenza di metà febbraio non spaventa il Comune di Cuneo

Se l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 - pena una multa da 100 euro - è ormai entrato in vigore da un paio di giorni, la nuova scadenza della campagna vaccinale che si avvicina a grandi passi è quella del 15 febbraio, data di entrata in vitore dell'obbligo per tutti i lavoratori di possedere ed esibire il green pass rafforzato.



Dalla metà del mese un lavoratore sprovvisto di certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato sino alla sua presentazione, ma non oltre il 15 giugno. Il lavoratore non subirà sanzioni disciplinari e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma se verrà sorpreso a lavorare senza certificato subirà una multa di entità compresa tra i 600 e i 1.500 euro, oltre a conseguenze disciplinari.



Lo scattare dell'obbligo per i lavoratori potrebbe impensierire le amministrazioni comunali della Granda, come già fa adesso con altre realtà in Piemonte. E' l’esempio del Comune di Torino, dove i dati degli ultimi giorni parlano di circa 500 dipendenti sprovvisti di certificazione verde.



Secondo l'assessore cuneese Marco Vernetti, però, l'impatto del 15 febbraio sulla macchina comunale del capoluogo provinciale non sarà così devastante: "Nel caso dei dipendenti del Comune di Cuneo gli over 50 non vaccinati allo stato attuale sono cinque su 329, una percentuale davvero bassissima".



"Dal 15 febbraio, come già facciamo adesso mettendo in atto tutte le misure necessarie, cercheremo di garantire la continuità dei servizi anche con eventuali adattamenti di orario - aggiunge Vernetti -. Potrebbero ingenerarsi delle difficoltà a livello organizzativo, già comunque realizzate con quarantene e isolamenti. Puntiamo a non intaccare la qualità e la quantità del lavoro".