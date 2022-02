“Sempre domenica”: al teatro Magda Olivero sei vite affaccendate negli affanni quotidiani

Prosegue mercoledì 23 febbraio alle 21 la rassegna teatrale del Magda Olivero di Saluzzo, con il quarto spettacolo in cartellone dal titolo “Sempre domenica”.

Lo spettacolo vede sul palcoscenico sei attori su altrettante sedie, che tessono insieme una trama di storie in grado di aprire squarci di esistenze incrociate.

Sono vite affaccendate nei quotidiani affanni, vite che si arrovellano e intanto si consumano, che a tratti si ribellano eppure poi si arrendono, perché in questo carosello di moti e fallimenti è il lavoro a suonare la melodia più forte, quella dell’ineluttabile, dell’inevitabile, del così è sempre stato e del sempre così sarà.

“Sempre domenica” è un coro di anime, una sinfonia di destini. Ma è soprattutto - un canto d’amore per gli esseri umani, per il nostro starcene qui frementi eppure inchiodati, nell’immobilità di una condizione che una tenace ideologia ci fa credere da secoli non tanto la migliore, quanto l’unica - davvero? - possibile.

La pièce è vincitrice del premio In-Box 2017 e del premio Dominio Pubblico 2018. Sul palco Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Giorgio Stefanori, con la regia di Clara Sancricca, la produzione di Controcanto Collettivo e la coproduzione di Progetto Goldstein.

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dal Comune di Saluzzo e dall’Associazione culturale Ratatoj, ha già registrato una significativa partecipazione da parte del pubblico durante i precedenti appuntamenti.

Il costo del biglietto è di 18 euro, ridotto a 16 euro.

Per informazioni consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it. Per prenotare prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it. Si ricorda che per accedere al teatro è obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 e del green pass rafforzato.