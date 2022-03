Oggi, 20 marzo, è la Giornata Internazionale della Felicità

Oggi, 20 marzo, non è una data qualsiasi: è la Giornata Internazionale della Felicità, fissata in corrispondenza dell’equinozio di primavera dall’Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 28 giugno 2012.

Come nel caso di Olga, la 15enne studentessa ucraina che è stata accolta da una famiglia braidese dopo essere fuggita con la mamma dal dramma della guerra. Per lei anche il ritorno a scuola tra i banchi dell’IPS Mucci e l’entusiasmo dei nuovi compagni e dei docenti.



Ecco, la felicità, in questo momento storico, sta proprio in una sola parola: speranza. Che tutto finisca al più presto e che l’odio lasci il posto alla pace. Perché la felicità ha bisogno di libertà per potersi esprimere e non v’è grandezza dove non c’è bontà (e questo lo scriveva già Lev Tolstoj 200 anni fa).