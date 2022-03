Anche il Distretto del Commercio di Cuneo ha il suo luogo

Lunedì 21 marzo, nella cornice del Grande Salone di Palazzo Madama a Torino, si è tenuto un incontro sull’“Identità visiva dei Distretti del Commercio”, nel quale è stata consegnata dall’Assessore regionale Vittoria Poggio una targa raffigurante il logo del Distretto di Cuneo.

In rappresentanza del Distretto del capoluogo ha presenziato l’Assessore alle attività produttive Luca Serale: «Cuneo è storicamente uno dei centri regionali più rilevanti dal punto di vista commerciale. Grazie alla sua posizione, la Città ha sviluppato nel tempo una peculiare vocazione al commercio testimoniata, tra le altre cose, dall’importante rete di esercizi commerciali in sede fissa attivi, con oltre 1.000 esercizi di vicinato, dai mercati settimanali e dalle numerosissime attività di somministrazione, con oltre 400 esercizi attivi. Un enorme centro commerciale naturale sviluppato lungo i portici dell’asse centrale, caratteristica con pochi eguali in Italia. Per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio, l’Amministrazione comunale si è attivata anche grazie al confronto con associazioni di categoria del settore del commercio e dell’artigianato, Camera di Commercio, imprese con competenza in ambito turistico, soggetti con competenza in ambito culturale, Fondazioni e soggetti del Terzo Settore, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. L’obiettivo è favorire la funzionalità del sistema commerciale ed il miglioramento della capacità dello stesso di confrontarsi con il contesto globalizzato.»

Ricordiamo che l’istituzione del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, innovativo strumento per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio stesso, è stata resa possibile grazie alla partecipazione da parte del Comune ad un bando regionale.