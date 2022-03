A Fossano la “Coppa Italia di Ju-Jitsu”

Sabato 19 e domenica 20 marzo si è tenuta presso il palazzetto dello sport di Fossano la XXXIII edizione della “Coppa Italia di Ju-Jitsu”, storico appuntamento che ha visto nella città di Norcia una storica location durata 30 anni.

Grazie all'allentamento delle restrizioni pandemiche, il Sistema Tattiche Difensive del Maestro Livio Cesare Proia DT Nazionale, in collaborazione con il Dojo Nishizawa di Trinità, ha finalmente avuto la possibilità di organizzare un fine settimana di arti marziali, con stage multidisciplinare tenuto da Maestri italiani e internazionali. Alla due giorni fossanese sono intervenuti, tra gli altri, i Maestri Luca Angeli (Gruppo Ju-Jitsu Education), Giancarlo Bagnulo,Renato Berutti,Italo Francucci (metodo Bianchi), Giovanni Mattia (JJ Wing Chun), Daniele Mazzoni (Nihon Tai Jitsu), Giovanni Di Meglio (YKKF), Antonio Carleo, Carlo Porro (Kick Jitsu), Daniela DePretto (Karate) Michele Farinetti (IDS difesa personale), Shikè Giacomo Spartaco Bertoletti Presidente Internazionale WJJKO, Giancarlo Koliotassis e Giovanni Ronchini (in rappresentanza della WJJF/WJJKO). Oltre cento atleti da tutta Italia hanno approfittato del fatto di potersi allenare sotto la guida attenta di docenti di fama. Presenti anche le delegazioni del Dojo Nishizawa e del gruppo Sakura Ju-Jitsu di Cuneo, guidati dal Maestro Luciano Manassero, oltre a Edoardo Gelli ed Emanuela Iori.

Degna di nota è stata inoltre la presenza di una delegazione internazionale della World Ju-Jitsu Federation composta dai Maestri ungheresi Tàmas Smaraglai e Nòra Maracskò, che hanno potuto trasmettere competenze e approcci legati al proprio ambito disciplinare e territoriale. Sabato ha portato il proprio saluto l'assessore allo sport del Comune di Fossano Donatella Rattalino, che ha fortemente spinto per il patrocinio della città degli Acaja e, d'accordo con il Sindaco Dario Tallone e la Giunta, ha concesso l'uso gratuito della struttura, anche in sostituzione e in solidarietà con la città di Norcia, tuttora impedita nell'organizzazione di eventi del genere, a causa del terremoto di pochi anni fa. Partner dell'iniziativa pure la sempre presente e attenta Fondazione della Cassa di Risparmio di Fossano.