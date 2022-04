I denti non cadono con l’avanzare dell’età: non sono denti da latte! Ecco il parere dei dentisti di Unica Clinica Dentale

La caduta dei denti non ha nulla di naturale, lo sappiamo tutti eppure per anni abbiamo accettato questa eventualità come una tappa obbligata dell’invecchiamento.

È sempre più evidente che un buon programma di prevenzione scongiura l’edentulia non solo a 60 anni, ma anche all’avanzare dell’età. Cosa deve aspettarsi chi non è stato così solerte negli anni con l’igiene dentale?

Abbiamo affrontato l’argomento con gli odontoiatri di Unica, che ci hanno rassicurato: non è mai troppo tardi per scongiurare la perdita dei denti, i trattamenti per il ripristino degli elementi mancanti sono alla portata di tutti e perfino chi porta già una dentiera può scegliere soluzioni più pratiche e funzionali. Certo è richiesto ai pazienti di essere costanti nella cura dei denti, di non saltare gli appuntamenti delle visite di controllo e di seguire le indicazioni mediche del dentista per non vanificare i risultati ottenuti con le cure dentali.

Ne abbiamo parliamo con i dottori Paolo Simonazzi e Giovanni Agrò, odontoiatri di Unica Clinica Dentale:

https://fb.watch/c5p37pxJAU/

