Una ditta vicentina risanerà la collina di Mondovì Piazza con un intervento di 4,7 milioni

Sarà una ditta vicentina, la CO.MA.C srl di Romano d’Ezzelino, specializzata in interventi di consolidamento con micropali verticali, inclinati e con tiranti, a risanare la collina di Mondovì Piazza .

Il versante nord-ovest, quello che nel dicembre del 2017 si sgretolò sotto le mura dell'Istituto Alberghiero che, a oggi ancora è costretto a lezioni "diffuse" in più sedi della città, sarà messo in sicurezza con un intervento di 4,7 milioni di euro, finanziati attraverso il i fondi del sistema RENDIS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo).

Tutto il versante sarà consolidato con interventi di ingegneria geotecnica: micropali e pali di grande diametro, supportati da un sistema di drenaggi col fine di gestire le acque superficiali.