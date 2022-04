Condannato un 30enne per rapina impropria a Savigliano

Si è chiuso stamane, al tribunale di Cuneo, il procedimento a carico di un trentenne imputato di rapina impropria. Nel dicembre 2020, in un supermarket di Savigliano, dopo aver rubato un termoventilatore, l’uomo, di origini africane, aggredì un cliente e poi si diede alla fuga.

I Carabinieri lo fermarono successivamente a un centinaio di metri dal luogo e lui fornì false generalità relative al suo anno di nascita. Per il pubblico ministero, nessun dubbio circa la responsabilità penale dell’uomo. Di diverso avviso la difesa, che ha sostenuto il mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Il tribunale ha condannato l’imputato a 3 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 700 euro di multa e alla pene accessorie di spese di mantenimento in carcere e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Una cassiera, testimone della vicenda, riferì ai giudici di aver notato l'uomo oltrepassare le casse senza pagare: “L’avevo visto entrare con alcune borse e posarle sul nastro di una cassa chiusa. Aveva fatto un giro per il negozio e poi era tornato lì infilando il termoventilatore nella busta. Mi ero accorta che stava cercando di uscire senza pagare e gli ho chiesto lo scontrino. Lui mi ha risposto di non averlo con sé e che il prodotto era stato comprato. Da lì, ne è nata una discussione anche con le mie colleghe. Lui, in modo molto aggressivo, ha cercato più volte di strapparmi il prodotto dalle mani. Abbiamo cercato di trattenerlo, ma non ci siamo riuscite".

Ad intervenire per difendere le donne era stato un cliente del market: “Sono subito rientrato appena mi sono reso conto della situazione. Il ragazzo era molto agitato e temevo che potesse aggredire le cassiere. Quando ha preso la busta e stava per uscire io gli ho detto che doveva pagare la merce. Lui mi ha dato una spallata e mi ha tirato un carrellino addosso. Io sono inciampato e ho battuto contro la porta”.