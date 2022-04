A Cuneo parte il progetto "Abitare in rete" per migliorare il rapporto tra inquilino e proprietario

Si terranno nelle prossime settimane alcuni incontri di presentazione alla cittadinanza del progetto Abitare in Rete. Gli incontri si terranno giovedì 21 aprile alle 21 allo spazio BOA di via Silvio Pellico, giovedì 28 aprile alle 18 nella parrocchia di San Paolo di via Beppe Fenoglio e lunedì 2 maggio alle 21 nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Dante Livio Bianco.



"Abitare in rete" nasce dall’esperienza sul campo di chi si occupa di abitare è difficile far incontrare chi ha bisogno di una casa e chi ne ha una da affittare perché i potenziali proprietari temono danni superiori al guadagno derivante dalla locazione, i potenziali inquilini oltre ad alcune difficoltà di accesso al mercato immobiliare, hanno spesso manifestato necessità di essere supportati a conoscere e mettere in pratica le regole del “buon abitare”.



"Abitare in rete" intende costruire risposte innovative al bisogno di abitare partendo da un’azione divulgativa dell’attività dell’Agenzia Sociale per la Locazione del Comune di Cuneo (ASLO), degli strumenti e delle risorse di cui dispone e sperimentando alcune azioni di accompagnamento all’abitare grazie alle quali né i proprietari né i potenziali inquilini saranno lasciati da soli nell’attivazione del rapporto di locazione e nella sua evoluzione in relazione fiduciaria.



Gli incontri sono realizzati con l’obbiettivo di presentare al territorio sia l’ASLO, le sue funzioni e gli strumenti di cui dispone per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di abitare; sia per sondare la disponibilità di alloggi in cui sperimentare un numero limitato di percorsi di accompagnamento all’abitare nei quali proprietari e inquilini saranno supportati da operatori professionali nella costruzione di relazioni di reciproca fiducia, superando insieme criticità legate a questioni quotidiane; e per presentare il progetto e i percorsi di accompagnamento all’abitare che saranno attivati con il coinvolgimento di educatori professionali e mediatori interculturali.



Abitare in Rete è finanziato da Compagnia di San Paolo, nell’ambito del programma housing e coordinato dall’impresa sociale Open House in partnership con il Comune di Cuneo – Agenzia sociale per la locazione, Caritas diocesana di Cuneo, Cooperativa sociale Momo, Cooperativa sociale Emmanuele