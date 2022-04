Cherasco celebra il 77° anniversario della Liberazione

Per il 77° anniversario della Liberazione Cherasco ha organizzato una serie di commemorazioni su tutto il territorio per non dimenticare.

IL PROGRAMMA

Sabato 23 aprile alle ore 8.45 ci sarà la deposizione delle corone di alloro alle lapidi e ai cippi dei caduti nel centro e nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni.

Domenica 24 aprile nelle frazioni Roreto, San Bartolomeo, San Giovanni, Bricco de Faule, Cappellazzo e Veglia il ricordo dei caduti avrà luogo durante le funzioni religiose nelle rispettive parrocchie.

Lunedì 25 aprile a San Giovanni, in località S.Antonino Ghidone sul sagrato della Cappella di San Michele alle ore 9 si svolgerà lo scoprimento della targa per la memoria dei Caduti Robinson Junior e Laquidara Salvatore, alle 9.30 la messa nella cappella di San Michele.

A Cherasco capoluogo alle ore 10.45 sarà deposta la corona di alloro alla lapide ai caduti presso il palazzo Comunale; alle ore 11 si svolgerà la messa presso il santuario di Nostra Signora del Popolo in memoria dei caduti partigiani, vittime civili e deportati; alle 12 spostamento al monumento dei caduti, deposizione corona di allora e allocuzioni.