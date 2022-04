Quarta dose per over 80 e anziani in Rsa, Cirio promette: "Vaccineremo tutti entro il 31 maggio" [VIDEO]

Tutti gli over 80 e gli ospiti delle Rsa saranno vaccinati entro fine maggio. A prometterlo è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita presso la struttura per anziani Carlo Alberto.



La campagna è iniziata già la scorsa settimana, ma il governatore ne ha voluto ufficializzare l'avvio per scandire gli obiettivi: "Entro fine maggio completeremo questa fase, vaccinando over 80, ospiti delle Rsa e soggetti fragili d'età compresa tra i 60 e i 79 anni".



La procedura è quella delle chiamate o delle vaccinazioni a domicilio o nelle strutture. "La chiamata avviene attraverso il sistema di messaggistica, lo dico con orgoglio perché siamo tra le poche regioni a farlo" ha affermato Cirio. Entro il 31 di maggio saranno 78.000 i piemontesi vaccinati con la quarta dose. Per gli altri d'età inferiore, il governatore predica prudenza: "Attendiamo indicazioni".

Cirio si è poi detto preoccupato per quanto riguarda i richiami: