Le Donne per la Granda in assemblea si rinnovano

Le Socie dell’Associazione culturale Donne per la Granda si sono riunite venerdì 29 aprile in Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che avviene ogni tre anni, e per l’approvazione del bilancio anno 2021. L’incontro si è svolto nella sala congressi dell’hotel Giardino dei Tigli a Fossano Cussanio.

La Presidente Giovanna Tealdi ha ricordato che Donne per la Granda è nata 12 anni fa, il 10 maggio 2010 con atto notarile e conta attualmente ben 337 Socie, residenti in varie località della Provincia e del Piemonte, accomunate dal desiderio di contribuire alla crescita del territorio e del welfare della Granda.

L’Associazione ha organizzato nel corso degli anni numerosi convegni ed eventi per far conoscere Persone, in particolare Donne, che si sono distinte nella valorizzazione del ruolo delle donne della nostra terra cuneese e piemontese.

Dopo l’approvazione del bilancio, ben illustrato dalla Tesoriera Maria Antonietta Veglia con dovizia di particolari, Giovanna Tealdi ha proposto all’Assemblea di approvare la composizione del Seggio Elettorale e ha dato inizio alle votazioni per il rinnovo delle cariche della Giunta e del Consiglio Direttivo per il triennio 2022- 2025.

E’ stata riconfermata all’unanimità Presidente Giovanna Tealdi (fondatrice con altre dell’Associazione), come pure Vice Presidente Vicaria Anna Messa di Bra, seconda Vice Presidente Raffaella Gramaglia di Costigliole Saluzzo e Tesoriera Maria Antonietta Veglia di Villanova Mondovì. A ricoprire il ruolo di Segretaria è stata eletta Debora Cappellino di Cuneo. Le altre Consigliere elette sono: Silvia Ferrero di Monticello d’Alba, Isabella Concas e Margita Marcova di Bra, Lorena Bellino di Chiusa Pesio, Ingrid Brizio di Dronero, Carle Alessandra e Laura Menardi di Cuneo, Raffaella Giuliano di Centallo, Tiziana Achino di Mondovì, Silvia Perona di Saluzzo e Reviglio Elisa di Racconigi.

In arrivo da Bruxelles è giunta l’On. Europarlamentare Gianna Gancia, Socia fondatrice dell’Associazione, per portare i suoi saluti e per complimentarsi con le Socie elette agli incarichi sociali, augurando loro un proficuo lavoro, coronato da grandi risultati e soddisfazioni.

La Presidente Tealdi ha auspicato che dopo questi ultimi due anni di rallentamento della vita sociale dovuto alla pandemia, si possa ritornare ad organizzare, come Donne per la Granda, tante interessanti iniziative in presenza. Ha concluso i lavori invitando le presenti all’apericena per concludere in amicizia quel bel momento di democrazia e di partecipazione.