Che bella l'Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini e San Marino [FOTO]

La 93ª Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini e San Marino è entrata nel vivo.

Oggi e domani (sabato 7 e domenica 8 maggio) i giorni clou della manifestazione che ha portato non meno di 400mila presenze nella città romagnola.

Migliaia le penne nere dalla Granda che venerdì 6 maggio hanno partecipato alla sfilata delle bandiere di guerra, Labaro e gonfaloni.

Accompagnati da schiere di famigliari ed amici è in corso una grande festa fatta di incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, che vuole soprattutto essere una visibile testimonianza del significato dell’essere alpino: un’essenza che poggia su valori come l’amore di Patria, il rispetto delle istituzioni, lo spirito di servizio, la solidarietà e la capacità di sacrificio, sviluppati e mantenuti vivi ed intatti in una storia associativa al traguardo del 103° anno di vita.

Qualche penna nera sta arrivando in Emilia Romagna proprio oggi, chi in macchina, chi in treno. La Fanfara della sezione Ana di Ceva ad esempio sta raggiungendo Rimini in pullman. Poi qualcuno è pronto con una tenuta appositamente approntatta per la città di mare: sono gli Alpini da Cherasco.





Ecco le foto più belle che ci arrivano dalle penne nere della Granda.

