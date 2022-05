Il polo saluzzese "Il quartiere" cerca artisti per la festa finale di inaugurazione

IL QUARTIERE CERCA ARTISTI TRA 14 E 25 ANNI PER LA FESTA FINALE DELL’INAUGURAZIONE DEL POLO SOCIO CULTURALE DI SALUZZO L’11 GIUGNO

Artiste e artisti di arti performative come musicisti, attori, acrobati e giocolieri, coristi, scultori, pittori, graffitari (l’elenco è solo a titolo d’esempio) con età fra i 14 e i 35 anni che risiedono e operano in Italia: il Comune di Saluzzo sta cercando voi.

Per quale motivo?

Per la festa di inaugurazione de «Il Quartiere», il nuovo polo socio culturale ricavato riqualificando e “ri-abitando” l’ex caserma «Musso», complesso in centro a Saluzzo risalente al ‘700, fino al 1991 quartier generale degli Artiglieri da montagna.

L’organizzazione curata dal Comune mette a disposizione degli artisti selezionati uno spazio in cui esibirsi in una giornata di festa per la comunità allargata delle Terre del Monviso, la copertura dei costi Siae, il supporto tecnico e logistico. Nel dettaglio, sarà a disposizione per le esibizioni un palco, il service, un fonico, il pubblico e l'attività di comunicazione per pubblicizzare l'evento.

Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link https://forms.gle/vJ3MabmvZWn6j8ih6 entro e non oltre le 12 di lunedì 30 maggio 2022.

«Agli artisti – spiegano dal gruppo organizzatore - chiediamo di inviare all’indirizzo mail eventi@comune.saluzzo.cn.it l’eventuale portfolio dei lavori realizzati negli ultimi anni, sia immagini sia documenti e link, e a discrezione, un breve documento di testo descrittivo del materiale allegato ed ogni altra documentazione ai fini della valutazione della proposta».

La mail di invio dovrà avere come oggetto «Call per Festa del Quartiere 11 giugno 2022».

La selezione delle candidature sarà a cura del gruppo di coordinamento del Quartiere. Fra i criteri il percorso artistico, l’originalità della proposta, la predisposizione al coinvolgimento del pubblico e l’ispirazione agli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile https://www.un.org/sustainabledevelopment/.

Gli artisti selezionati saranno contattati entro la prima settimana di giugno.