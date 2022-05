L'AslCn1 mette in vendita il "Michelotti" dell'ex ospedale di Mondovì Piazza

Proprio in questi giorni in cui a Mondovì è sempre più accesso, complice anche il clima elettorale, il dibattito sui "contenitori vuoti" e in particolare sul padiglione "Gallo" dell'ex ospedale Santa Croce di Piazza (leggi qui), l'Asl Cn 1 ha pubblicato sul proprio sito la manifestazione di interesse per l'acquisto di 97 immobili (fabbricati e terreni) di proprietà ubicati in diversi comuni della provincia di Cuneo.

Tra gli immobili figura non solo il Padiglione Michelotti e Bertone (ala più recente, ndr) a Mondovì ma anche le strutture dell'ex Ospedale Psichiatrico a Racconigi, case e proprietà nei comuni di Busca, Cuneo, Demonte, Dronero, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva, Boves, Cavallermaggiore e Venasca.

"La manifestazione d’interesse è finalizzata ad una indagine di mercato propedeutica all’attivazione dell'eventuale procedura di vendita di tali immobili, secondo un cronoprogramma che verrà definito in relazione alle domande pervenute." - spiegano dall'Asl - "La trasmissione della manifestazione all'ASL CN1, che non farà sorgere alcun obbligo di acquisto e neppure nessun diritto o situazione di vantaggio rispetto all’eventuale procedura che verrà attivata dall’ASL, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022".

Chissà se sarà la volta buona per questo edificio. A maggio 2015 il sindaco di Mondovì, insieme a una rappresentanza dell'amministrazione, aveva effettuato un sopralluogo con l'assessore regionale Icardi e i vertici dell'AslCn1 per valutare l'utilizzo dello stabile per servizi sanitari e socio-assistenziali, (leggi qui) progetto poi non andato in porto.

L'ultima proposta per il "Michelotti" era sta ventilata a febbraio di quest'anno, come possibile sede alternativa per la Guardia di Finanza che, entro novembre, dovrà lasciare lo stabile di via del Viadotto (leggi qui).