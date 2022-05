SEIYA: sperimenta il suono del silenzio

Seiya è la nuova unità residenziale a parete di Toshiba che coniuga elevate prestazioni a prezzi contenuti, dal design moderno, progettata per offrire elevate prestazioni e massimo comfort quotidiano.

E’ disponibile in 7 taglie da 1,5 a 6,5 kw (in raffrescamento) e da 2,0 a 7,0 kw (in riscaldamento) ed è un sistema di climatizzazione ad alta efficienza: scopriamo insieme le sue caratteristiche.

ELEVATE PRESTAZIONI E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

il climatizzatore Seiya garantisce elevate prestazioni, un basso consumo energetico e un ridotto impatto ambientale.

infatti: opera in classe energetica a++ sia in raffrescamento che in riscaldamento (in riscaldamento fino alla taglia 16)

è dotato dell'esclusiva tecnologia inverter di Toshiba, che permette di regolare la velocità del compressore in base alle esigenze dell’utente, utilizza il gas refrigerante r32 a basso potenziale di riscaldamento globale.

SILENZIOSITÀ

una delle principali caratteristiche di Seiya è la silenziosità: non a caso il suo nome in giapponese significa “notte tranquilla”.

Grazie alla funzione ultra-quiet, l'unità interna funziona al livello di rumorosità più basso, riducendo così il suono fino a 19db, mentre la modalità silent permette di ridurre il livello di rumorosità dell’unità esterna, per il benessere di tutti, dentro e fuori casa.

MASSIMA QUALITÀ DELL’ARIA

l’unità interna di Seiya è dotata di filtro ultra fresh che trattiene oltre l'85% di pm2.5, il particolato causato dall’inquinamento atmosferico che ha un diametro inferiore a 2,5 micrometri. questo innovativo sistema di filtrazione garantisce la salubrità degli ambienti e il benessere di tutta la famiglia.

CONTROLLO SMART

Seiya permette di personalizzare il proprio comfort impostando la temperatura ideale in qualsiasi momento, grazie all’adattatore wireless, disponibile come accessorio, che consente il controllo da remoto tramite l'app “Toshiba home ac control” o i sistemi di riconoscimento vocale Google home e Amazon Alexa. Inoltre, è possibile tenere sempre sotto controllo i propri consumi e la propria spesa energetica.

Se sei alla ricerca di un nuovo climatizzatore che coniughi ridotto impatto ambientale, bassi consumi energetici, silenziosità e accessibilità economica Seiya è sicuramente la tua scelta ideale.

Alpiclima, in qualità di Agenzia Toshiba con servizio tecnico autorizzato per tutta la provincia di Cuneo garantisce servizi di assistenza alla vendita, servizi di manutenzione e servizi di consulenza da parte di personale qualificato e specializzato nel settore di riferimento.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet http://www.alpiclima.it/

L’azienda Alpiclima di Giuseppe Camaglio si trova a Mondovì, in viale Rimembranza 8/3.

Telefono 0174-551486 e 0174-42176

Fax 0174 47251