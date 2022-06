L’Associazione ex allievi del Liceo Classico di Cuneo dona defibrillatori al Pellico-Peano

Oggi, martedì 7 giugno 2022, sono state inaugurate le nuove postazioni salvavita donate dall’Associazione Liceo Classico Silvio Pellico al Liceo Pellico-Peano. Si tratta di tre defibrillatori automatici esterni (DAE), gli strumenti che, potendo essere utilizzati da chiunque, possono fare la differenza e salvare una vita in caso di arresto cardiaco. Due defibrillatori sono stati posizionati nella sede principale di corso Giolitti, mentre un terzo è collocato nella succursale di via D’Azeglio.



Sui pannelli è stato affisso un QR code che, inquadrato con lo smartphone, consente di aprire una pagina web utile per il ripasso delle manovre di primo soccorso.



L’iniziativa fa seguito ai corsi organizzati dalla stessa Associazione destinati agli alunni delle classi quarte e quinte del Pellico-Peano svoltisi lo scorso interno: in quella occasione, medici e infermieri dell’Ospedale Santa Croce e Carle avevano dedicato gratuitamente il proprio tempo per insegnare agli alunni a mettere in pratica la rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo proprio del defibrillatore.



All’inaugurazione di oggi hanno preso parte gli alunni formati in materia di primo soccorso, il preside Alessandro Parola, il medico Marco Bertora in rappresentanza dei sanitari dell’Ospedale intervenuti durante i corsi, la consigliera dell’Associazione Fulvia Giannessi e il presidente della stessa Jacopo Giamello che ha commentato “Siamo molto soddisfatti che gli interventi principali del nostro sodalizio in questo anno scolastico siano stati volti alla diffusione della cultura del primo soccorso tra i giovani; ora oltre cento alunni del Liceo sanno mettere in pratica correttamente il massaggio cardiaco e la scuola può contare per gli anni a venire sulla presenza di strumenti fondamentali come il DAE”.



Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Associazione Liceo Classico Silvio Pellico si può visitare il sito www.associazioneliceopellico.it