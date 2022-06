Bra, grande partecipazione di fede alla celebrazione del “Corpus Domini” (FOTO)

La Santa Messa delle ore 20.30 presso il Santuario della Madonna dei Fiori è stata presieduta da don Gilberto Garrone e hanno concelebrato i presbiteri ed i diaconi della comunità cittadina. “Frequentare l’Eucaristia e lasciarsi nutrire dal Pane del Cielo significa scoprire che le nostre radici sono altrove, non sono qui. Nello stesso tempo, l’Eucaristia non è una droga per fuggire da questa realtà e da questo mondo, dalla violenza, dalla malattia, dal dolore; non serve adorare l’Eucaristia per fuggire da ciò che siamo, piuttosto serve a fecondare la vita che già si sta vivendo. Non c’è niente che faccia esplodere in noi il desiderio di una fraternità, di un servizio disinteressato per la vita, per l’altro e per se stessi, come l’Eucaristia”.