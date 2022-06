Muore 42enne a Bagnolo Piemonte a causa di un incidente con il quad

Incidente mortale a Bagnolo Piemonte nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno.

Un uomo di 42 anni, G.N., classe 1979, residente a Sanfront, è deceduto in seguito a un incidente con il quad.

L'uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo, è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto anche con l'elicottero 118 proveniente da Torino, insieme ai Vigili del Fuoco di Saluzzo.

Vani, purtroppo, i tentativi di soccorso. Sul posto le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso, non si conosce al momento la dinamica dell'incidente che, dalle prime informazioni in nostro possesso, si sarebbe verificato in via Domenico Morelli.