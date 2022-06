A Monforte d'Alba vernissage della Temporary Forge con un raduno di Lancia storiche

"Credo nell'integrazione tra arte e quotidiano, nella potenza della creazione artistica e dell'armonia, stimoli per sviluppare nuovi modelli di vita".

Così definisce la sua attività Andrés Avré, artista che a Monforte d'Alba ogni anno apre al pubblico il proprio studio, la Temporary Forge, presentando in anteprima i suoi ultimi lavori. Succede anche quest'anno con il vernissage che si svolgerà il 25 giugno prossimo a partire dalle ore 18.30 in via Marconi 23, nel cuore del centro storico del vecchio borgo di Langa.

“Come Amministrazione comunale siamo fieri di ospitare nella nostra città una mostra perfettamente in sintonia con il nostro antico borgo, minimale ma nello stesso tempo di grande impatto visivo – afferma il sindaco di Monforte d'Alba Livio Genesio - Le opere di Andrés Avré mettono infatti in evidenza l’arte non come un artefatto cristallizzato nel tempo, ma come un percorso millenario di “sedimentazione” di tecniche, visioni ed esperienze, captate in questo territorio specifico, quello della Langa albese, esprimendone l'essenza attraverso i colori, ora delicati e rarefatti ora vividi e palpitanti".

In concomitanza con l'inaugurazione domenica 26 giugno si terrà l'evento Passione Lancia Ieri e oggi che farà tappa a Monforte in tarda mattinata con la sfilata di auto della mitica casa automobilistica e dei suoi equipaggi presso la Temporary Forge. Dal 1906 Lancia è sinonimo di lusso, eleganza ed alte prestazioni, ambasciatrice del made in Italy nel mondo dell'automobilismo. Domenica 26 giugno assisteremo dunque a un connubio fra arte e design, un dialogo fra passato e presente, che unirà collezionisti del marchio storico automobilistico e amanti dell'arte contemporanea.

Eleganza e armonia, caratteristiche dei modelli Lancia, si ritrovano anche come cifra distintiva nelle opere di Andrés Avré. Il dialogo fra segni e colori apparentemente casuali racconta la visione di Avré delle relazioni umane e di un paesaggio comune, sereno, e complesso nello stesso tempo. Nella sua pittura le forme si scompongono, si dilatano, a volte alleggerendosi, altre ancorandosi le une alle altre, trasformando la tela in un racconto evocativo per chi lo osserva, un momento di sosta, di sospensione, di ristoro.

L'evento Passione Lancia Ieri e oggi viene organizzato dall'associazione "Dimensione Vintage". Per info : https://swite.com/dimensionevintage 3884097860. L'associazione intende promuovere la riscoperta del motorismo d'epoca specialmente presso i più giovani e contemporaneamente territori, arte, eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche.

La mostra In hoc Signo di Andrés Avré visitabile fino al 31 ottobre su prenotazione. Per info: andresavre@gmail.com 3494307607.