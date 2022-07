Roccaforte Mondovì, a Baracco torna “MASKE in una notte di mezza estate”

Sabato 9 luglio 2022 a Baracco (frazione di Roccaforte Mondovì), dalle ore 16.30 in poi, avrà luogo l’ottava edizione di MASKE in una notte di mezza estate, un evento che ha resistito ed è stato proposto, seppur con modalità differenti, anche negli ultimi due “anni horribiles”.

Stregoneria, divinazione, presagi, sortilegi.…una notte di magia vi attende! Torna anche quest’anno, più misteriosa e accattivante che mai, la magia della manifestazione di Baracco: “Maske in una notte di mezza estate”.

Tante novità e tante sorprese legate alle leggende di questo piccolo borgo incantato, infestato dagli spiritelli “birichini” chiamati Sarvan e dominato dalle Maske, creature magiche che appaiono solo di notte, nascoste tra le viuzze e le casette di pietra del paese. Attenzione, i più antichi segreti su Maske e Sarvan verranno rivelati proprio qui, solo i più cauti riusciranno a mantenerli… Dopo il successo delle edizioni precedenti, è stato facile convincere le associazioni del territorio, i residenti e i villeggianti a riproporre anche quest’anno la manifestazione più magica del monregalese.

Grazie al patrocinio del comune di Roccaforte Mondovì e dell’ATL del Cuneese e al contributo della Fondazione CRC e di alcune realtà del territorio, siamo lieti di annunciare che MASKE in una notte di mezza estate è ormai alle porte. L’ente organizzatore 2022 sarà il Circolo ACLI Amici di Prea, un gruppo di amici che ama il proprio territorio e si dedica con passione alla promozione della Valle Ellero. La borgata Baracco e il suo circondario hanno goduto di grandi benefici dal punto di vista del turismo anche per merito di questa iniziativa che, negli anni, ha attirato partecipanti provenienti non solo dalla Granda, ma anche da province e regioni limitrofe. Le leggende su creature incantate e spiritelli dispettosi (le Maske e i Sarvan) abbondano nella piccola località di Baracco e, anche quest’anno, saranno il tema della manifestazione, in un magico parallelo con il capolavoro shakespeariano “Sogno di una notte di mezza estate”.

Chiudete gli occhi e provate a immaginare. Il profumo degli arrosticini che invade le narici, sul far della sera. Un fuoco riscalda l’atmosfera, una camminata nel bosco, un’avventura “meravigliosa”, una risata contagiosa, una “Fairy” di Shakespeare, un’occasione unica che unisce la poesia Shakespeariana alle credenze popolari del monregalese, adatta ai più piccoli ma coinvolgente anche per i più grandi. Inizierà alle 16.30 quando un team di animatori maskerini accoglierà tutti i bambini con giochi, laboratori, misteri e rompicapo nella piazza principale. Il divertimento è assicurato! Nel frattempo, per gli adulti più curiosi sarà possibile scoprire i segreti delle erbe spontanee attraverso una passeggiata guidata nei boschi. Alle ore 17.30 siete tutti invitati all’inaugurazione del nuovo museo etnografico della montagna denominato “La neve racconta” allestito dagli Artusin nei locali del piano terra del Centro di Aggregazione.

All’inaugurazione farà seguito l’ormai tradizionale incontro culturale proposto dallo storico locale ing. Augusto Taricco che quest’anno affronterà un tema insolito con una domanda che ci lascia perplessi: “E se le piramidi le avessero costruite le Maske”?Siamo ansiosi di conoscere gli sviluppi delle sue riflessioni! Fin dalla prima serata un caratteristico mercatino sarà allestito nel paese per far conoscere prodotti locali, opere di artigianato, libri e curiosi oggetti legati all’evento. Accanto al mercatino alcuni pittori come Stefano Barale, Lorenzo Caula, Bartolo Dutto e Raffaele Caneto esporranno le loro opere: un ulteriore allestimento che renderà ancora più suggestivo il percorso nelle viuzze del piccolo borgo di Baracco.

Ma non finisce qui: dalle 20.30 in poi sarà servita la cena in piazza con prodotti a Km0, che si concluderà lungo le vie della borgata con la proposta di dolci stuzzicanti, zucchero filato, zuccherini spiritosi e la caratteristica “Coca Lola”, un gioco di parole per far conoscere una gustosa bevanda a base di zucchero, la cosiddetta “Sucre brusà”. Durante la cena avrete occasione di assaggiare numerose pietanze.

Il menù comprende formaggi tipici locali del Caseificio Agribiò, frittata di erbette, frittata di cipolle, torta di patate, lingua al verde, “Presciutto” crudo di Roccaforte e polenta “rustia”. Come secondo un piatto tipico dei tempi dei Tudor ma anche di Baracco: il montone allo spiedo, qui attualizzato e proposto sotto forma di arrosticini.

Quota di partecipazione alla cena con le eccellenze del territorio € 16,00 per gli adulti (bambini con menu dedicato: 0/5 anni gratuiti – 6/12 anni € 8,00). Acqua compresa, vino e altre bevande escluse. Prenotazione obbligatoria per la cena entro venerdì 8 luglio su WhatsApp al numero 3351242608 indicando nome, cognome e numero di partecipanti. Servizio navetta gratuito (andata e ritorno) con partenza da Norea disponibile dalle ore 18.00. Dopo la gustosa cena e per tutta la sera seguiranno gli intrattenimenti per grandi e piccoli organizzati da un nutrito gruppo di animatori e di professionisti. La festa si accende al calar del buio con le magiche passeggiate narrate nei boschi, le poetiche esibizioni legate a Shakespeare, gli avvincenti racconti di storie di Maske, la lana zuccherina del Sarvan Matè, la visita alla casetta della Maska e gli incantevoli spettacoli itineranti del coro Cum Corde che, alle 22,30 si esibirà nell’accogliente chiesetta della borgata dedicata a Sant’Antonio Abate e a San Sebastiano.

Gli organizzatori vi invitano a ricercare gli abilissimi musicanti e i simpatici figuranti che animeranno Baracco e i boschi limitrofi. L’accesso all’evento permetterà di visitare la suggestiva borgata allestita per l’occasione, di partecipare alla cena in piazza, di beneficiare delle varie forme di animazione e di ricevere il simpatico gadget realizzato per l’occasione.

Tra gli intrattenimenti un’altra curiosa novità: “Alice e i fiori parlanti”, il nuovo percorso avventura, adattamento di “Alice nel paese delle meraviglie” in una celata cantina della borgata. In un angolo misterioso verrà riproposto il “Caffè a la casarola”, come veniva preparato un tempo in questi luoghi e un’abile “maga” vi svelerà il futuro interpretando i fondi di caffè. Tra le avventure nei boschi, presso la “Lova d’l bal” risistemata per l’occasione, segnaliamo quella proposta dagli Artusin con lo spettacolo “Tremate, le maske son tornate”. Non andate via: allo scoccare di mezzanotte una sfilata di strani personaggi animerà le vie del borgo e si concluderà nella grande piazza dove verrà bruciata la Maska tra musica e balli!

Domenica 10 luglio da Roccaforte Mondovì, al posto della Maskaratona, verrà proposta la tradizionale Sgambatà d‘Rocafort” ormai giunta alla 45^ edizione.

Una passeggiata enogastronomica a tappe che terminerà proprio a Baracco con il pranzo: un’ottima occasione che permetterà ai partecipanti di visitare la suggestiva borgata ancora allestita con le simpatiche sagome di gufi, civette, paioli fumanti, maske e servan realizzate da Chicca Briatore. Dalle ore 09.00 di domenica 10 apriranno le iscrizioni per la Sgambatà presso il Palaellero di Roccaforte Mondovì dove sarete accolti dai volontari, per l’iscrizione e per il ritiro della maglietta, con thè, caffè e paste di meliga. Alle 10.00 si partirà in direzione dei Dho per lo squisito aperitivo a base di vino e affettati.

Dopodiché si procederà verso Norea per la terza tappa mangereccia: qui saranno servite frittata, pizza e focaccia. Una volta rifocillati, si riprenderà il cammino fino a Prabertello, dove ci si potrà fermare per la degustazione di formaggi locali. Dopo un ultimo sforzo e l’arrivo a Borgata Baracco, ci si potrà finalmente rilassare e gustare la polenta con sughi e formaggi e, come dessert, la crostata. Dopo la visita d’obbligo alla borgata allestita per le Maske e al neo-inaugurato museo “La neve racconta” aperto per l’occasione si potrà rientrare a Roccaforte a piedi o in navetta (servizio gratuito disponibile tra le ore 16 e le ore 18).

Quota d’iscrizione alla Sgambatà: € 15,00 adulti; da 6 a 12 anni € 5,00; bambini fino a 5 anni gratuiti. Non è necessaria la prenotazione: per partecipare è sufficiente recarsi al Palaellero di Roccaforte domenica 10 luglio tra le ore 9.00 e le ore 10.00. Baracco da sola non può sprigionare la sua magia; vi aspettiamo per dar vita all’incantesimo! Info: 0174 552192 www.maskeinunanotte.it https://www.facebook.com/maskeinunanotte