Atl del Cuneese e Vittorio Brumotti insieme per promuovere il territorio cuneese

Un nome di prim’ordine, Vittorio Brumotti. Un territorio senza eguali, il Cuneese. Un connubio perfetto per questa estate 2022.



L’ATL del Cuneese, l’ente di promozione turistica, punta sull’amico 100% Brumotti per lanciare un progetto nuovo e frizzante di promozione della destinazione turistica cuneese.



“Questa collaborazione è nata in modo semplice e naturale – spiega il presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi –. Vittorio è affezionato alla nostra terra: qui ama pedalare in ambienti naturali e incontaminati. Brumotti è un personaggio televisivo molto noto, un influencer con un grande potenziale comunicativo: con lui promuoveremo le nostre splendide montagne, la nostra natura, i nostri borghi. Insieme realizzeremo alcuni contenuti video di alta qualità dedicati alle Alpi di Cuneo e alle nostre città d’arte, per proporre al grande pubblico un assaggio significativo di un territorio autentico dove è possibile coniugare lo sport, l’arte, il relax e il piacere per la buona tavola”.



Vittorio Brumotti: “Quando vengo nel Cuneese respiro aria buona e inizio a stare bene. Qui si percepiscono ancora in modo particolare l’importanza dei rapporti umani e un forte attaccamento all’ambiente. Ho già lavorato in passato a Cuneo e sono felice di esserci tornato per questo importante progetto di promozione turistica”.



I contenuti foto e video realizzati verranno presto pubblicati sui profili social dell’ATL del Cuneese e di Vittorio Brumotti… stay tuned!