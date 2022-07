Racconigi, il Consiglio arriva il definitivo via libera al progetto dei sottopassi ferroviari

Il Consiglio Comunale di martedì 26 luglio ha ufficializzato, con delibera approvata col voto favorevole della maggioranza e il voto contrario della minoranza consiliare, l’approdo alla fase finale dei progetti inerenti la realizzazione dei due sottopassi ferroviari a Racconigi.



E’ quanto fa sapere il Comune in una nota, dove si spiega che "dopo quattro anni di lavoro, iniziato nel 2018 con l’approvazione all’unanimità del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, si è giunti ora all’approvazione del progetto definitivo, che ha sostanzialmente mantenuto invariate le caratteristiche principali della prima proposta progettuale".



Giunge così al termine l’iter burocratico relativo "al più corposo investimento infrastrutturale mai registrato in città".



Terminata la lunga e delicata fase di confronto e mediazione con tutti i soggetti interessati per la risoluzione di problematiche sia tecniche che finanziarie, ora non resta che attendere il lavoro della Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto e quindi per la realizzazione dell’intervento.



“Con orgoglio di tutti noi racconigesi - commenta il sindaco Valerio Oderda - presto potremo finalmente affermare che la nostra non sarà più una città divisa in due. Devo però purtroppo sottolineare, con un certo rammarico, come questa volta il Consiglio Comunale non si sia espresso con unanimità, poiché la minoranza ha ritenuto di esprimere parere contrario a questo progetto nonostante gran parte della città lo ritenga strategico e l’attenda da molto tempo. Ne siamo dispiaciuti ma siamo certi che presto la fase esecutiva prevarrà sulle polemiche che purtroppo, a volte, tolgono spazio alla concretezza”.