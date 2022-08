Ponte di Ferragosto da trascorrere nella Granda: proposte davvero per tutti i gusti!

Ecco alcuni dei tanti eventi in calendario per questi due giorni di festa. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causati da eventuale maltempo. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it www.visitlmr.it e https://langhe.net/

Borghi, città e paesi in festa

A Frabosa Soprana è in calendario la 48ª Sagra della Raschera d’alpeggio e del Bruss. Oggi, domenica 14 agosto, dalle 10 alle 23 ci sarà la fiera con i prodotti del territorio, alle 16 è in programma la consegna del Premio Simpatia a Luciana Littizzetto, alle 21 Varietà 2.0: No Limits, spettacolo di magia, canto e intrattenimento. Lunedì 15 agosto, sin dal primo mattino, ci sarà la fiera con i banchi degli ambulanti e dei venditori di prodotti tipici nel centro del paese, alle 10 è in programma il corteo dei Cavalieri della Confraternita che si muoverà con gruppi musicali e folkloristici dalla frazione del Serro per raggiungere piazza Marconi con l’investitura dei nuovi Cavalieri. Al 15 spettacolo itinerante con Prismabanda Street Band e alle 21 lo show serale con i Trelilu nello spettacolo «Lilumania». Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli.

Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it



A Melle questo fine settimana torna la Sagra del Tumin dal Mel con tanti appuntamenti. Questa domenica, 14 agosto, la sagra entrerà nel vivo con l’allestimento del mercato dei prodotti tipici locali lungo le vie cittadine e della “Piazza dei Formaggi”. Durante la giornata, saranno aperti il museo etnografico “L’umbra d’la nosta gent”, il museo della fauna del Comprensorio alpino della Valle Varaita nei locali della ex canonica e la mostra di antiche attrezzature agricole di montagna in piazza dei Sindaci. Nel pomeriggio, sono previsti giochi per bambini, spettacoli di magia e dimostrazioni pratiche di lavorazione del Tumin dal Mel. Già a partire dalle 17, alla tettoia coperta di piazza Botta, i volontari della Pro Loco distribuiranno la cena a base di polenta, salsiccia e tumin dal Mel. Ultimo appuntamento di oggi sarà la serata di ballo liscio con la partecipazione dell’orchestra Duo per Due ad ingresso libero. Info: www.facebook.com/prolocomelle



Nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza appuntamento con la “Mostra dell’Artigianato Artistico”: ceramica artistica, artigianato, mostre temporanee da non perdere, eventi, laboratori didattici, installazioni, eventi. Ad accompagnare i visitatori nel percorso ad anello a senso unico che da via Gallo prosegue lungo la salita al Belvedere e attraversa i giardini del Belvedere per giungere in via Vitozzi, sarà una serie di spettacoli ed eventi, concentrati in particolar modo presso piazza Maggiore e i giardini del Belvedere. Oggi, domenica 14 agosto, sul palco salirà The Andre, il cantautore bergamasco Alberto Ghezzi. Per la serata di lunedì 15 agosto spazio al teatro comico e alla giocoleria grazie a Mec Fois, street and stage performer che incanterà grandi e piccini con uno spettacolo a cura di Circondata-Scuola di circo Macramè. Interessante anche la proposta d’intrattenimento che contraddistinguerà le sere della Mostra dell’Artigianato Artistico presso i giardini del Belvedere. Oggi, alle 18 e alle 21,30, all’ombra della Torre farà capolino un’altra forma d’arte: “Shattered Mirror”, spettacolo di danza. Info: www.artigianatomondovi.it/it www.facebook.com/Mostra.Artigianato.Artistico.Mondovi



Un salto nel passato, un tuffo all'indietro negli anni '50, '60 e '70 a Chiusa Pesio, con il "Festival del Vintage". Questa domenica le vie del centro storico saranno invase dagli oggetti e dagli abiti delle bancarelle di antiquariato e collezionismo e dall'esposizione di automobili, motociclette e bici d'epoca. E per far rivivere il tempo passato l'invito è quello, per tutti quelli che lo desiderano, di indossare un abito vintage o rétro durante i due giorni di Festival.

Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio



L’Agosto Sanfrontese 2022 animerà Sanfront per tutto il mese con un ricco calendario di manifestazioni fino al 28. Oggi, domenica 14 agosto, sarà il giorno della festa di San Rocco in frazione Serro. Alle 15.30 celebrazione della Santa Messa in onore di San Rocco alla cappella. Alle ore 18 AperiSpritz con ruota della fortuna. Possibilità di cenare con pizza, costine e salsiccia. Dalle ore 21 serata Dj con Don Calo e Pitone. Lunedì 15 agosto a Sanfront sarà il giorno della festa patronale della Vergine Assunta in cielo; in mattinata il corteo e omaggio ai caduti con accompagnamento della banda musicale di Racconigi. A seguire la consegna del Sonetto dell’Assunta 2022 al Gruppo Gasm dei donatori di sangue. Alle ore 21, sotto l’ala comunale di Piazza Statuto, serata di ballo liscio con orchestra. Info: www.facebook.com/comunesanfront



Ricca di appuntamenti l’estate ad Envie. Questo fine settimana è in programma la Festa patronale di San Macellino, Pietro ed Erasmo nel parco del Castello. Questa domenica alle 15 è in programma uno show di falconeria. Alle 19 cena dell’amicizia con pizza in forno a legna e costine alla brace. Cocktail e Birra tutta la sera. Alle 20 musica con il duo acustico DIDO'S, alle 22 Fluo Party con Matteo Dianti e Ariele DJ. Locandina su: www.comune.envie.cn.it



A Moretta questo fine settimana c’è la Festa dell’Assunta, tradizionale appuntamento di metà agosto. Il programma messo a punto prevede appuntamenti serali sulla centrale piazza Umberto I, per l’occasione chiusa al traffico veicolare. Oggi, domenica 14 agosto, con inizio alle 21, è prevista una serata dedicata al ballo liscio con l’orchestra “I Barbera Doc”. Si danza sul ballo a palchetto Gioielli. Lunedì 15 agosto, alle 21, “One night latina con Prince dj”, serata dedicata al ballo latino-americano. Durante i giorni di festa su piazza Castello sarà presente il luna park.

Info: www.facebook.com/prolocomoretta



A Pontechianale proseguono i tanti appuntamenti organizzati per questa estate. Questa domenica, 14 agosto, dalle 20,30 premiazione tornei storici, tombolata musicale a premi e musica per tutte le età. Lunedì 15 alle 21 “Che disco sei?”: tutta la musica da ballare Anni ’80, ’90 e 2000 con il nuovo gioco Movin’ On. Il banco di beneficenza sarà allestito in piazza del municipio con ricchi premi per tutti i gusti. Info: https://prolocopontechianale.it/pontechianale-un-estate-fresca-piena-di-novita



Tanti appuntamenti al fresco di Pian Munè, Paesana, in questi giorni di festa. Oggi, domenica 14 agosto, è in programma il laboratorio per bambini “Apicoltore per un giorno”. Al mattino si appenderà come funziona il mondo delle api e le loro “casette”. Al pomeriggio La Smielatura: produzione del miele, dal fiore al vasetto. Questa sera salita al tramonto con le Mtb elettriche verso il rifugio in quota con Cena alla Baita. Lunedì 15 agosto è in programma il Ferragosto in Montagna in entrambi i rifugi, una giornata relax con musica, grigliata e tanto divertimento. Seggiovia aperta tutto il giorno. Info e contatti per prenotare: HYPERLINK "http://www.facebook.com/PianMune" www.facebook.com/PianMune



Nel Comune di Briga Alta, lunedì 15 agosto alle 15 è in programma la partenza per l’itinerario “Alla scoperta di Upega”, visita guidata a cura di Carlo Lanteri, che alle 21 terra una conferenza con proiezione di immagini dedicata a “La Cappella Sistina delle Alpi Marittime: Notre Dame de Fontaines”. Info: www.facebook.com/prolocoupega



Torna l’appuntamento questo fine settimana con la festa di San Rocco in frazione Naviante di Farigliano. I Circoli “La Società” di Naviante “Domenico Milano” e Beniamino di Carrù presentano un ricco programma, fino al 16 agosto. Oggi, domenica 14 agosto, alle ore 21.15 appuntamento con “Quadri” da “La Malora” di Beppe Fenoglio, reading musicale con Luca Occelli e Franco Olivero. Un attore ed un musicista al servizio di un romanzo, sette quadri divisi in due tempi, in un unico respiro musicale. Sette situazioni emotive tratte dal romanzo fenogliano. Proseguimento degli eventi nel giorno di Ferragosto, lunedì 15, sempre alle 21.15, con lo spettacolo di animazione, magia e trasformismo del “Mago Budinì”. Per l’intera durata dei festeggiamenti sarà visitabile la mostra fotografica del compianto moglianese Gian Andrea Porro “Volti e sguardi del pianeta Terra”. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito e sarà sempre in funzione il servizio bar.



A Belvedere Langhe fino al 16 agosto è in programma la Festa tradizionale dell’Assunta. Oggi, domenica 14 agosto, alle 20 ci sarà la cena con porchetta, a seguire serata “anni 60/70/80” con le “Bolle Blu”. Lunedì 15 alle 10.00 ci sarà la Santa Messa campestre presso la Cappella dell’Assunta. Alle 20 è in calendario la cena; alle 21.00 serata liscio con “Alberto e Simone”.

Locandina su: www.comune.belvederelanghe.cn.it



Torna anche quest’anno il Mercatino di Ferragosto di Ceva. Lunedì 15 agosto sulle bancarelle, dalle 8 nel centro storico, si potrà curiosare tra antiquariato, oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi in vinile, vintage, modernariato, piccolo artigianato.

Ad Ormea questa domenica, 14 agosto, dalle 9 alle 19 ci sarà mercatino dell’antiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico, lunedì 15 agosto è in programma il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici sempre nel centro storico dalle 9.00 alle 19.00. Scopri tutti gli eventi di agosto ad Ormea su: www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti



La tradizionale Festa della Baja di San Magno di Festiona di Demonte proseguirà fino mercoledì 17 agosto con un calendario ricco di eventi, all’insegna di gastronomia, musica, divertimento e mostre a tema. Oggi, domenica 14, sono in programma alle 11 la Messa solenne con processione, accompagnata dalla Baja e dalla banda musicale di Demonte, alle 13.00 il pranzo della Baja, alle 16.00 la manifestazione folkloristica per le vie del paese con la banda musicale di Demonte e lo scambio dei “cappelli” dei massari. Alle 21.00 serata danzante con l’orchestra “Meo Tomatis” ad ingresso gratuito. Lunedì 15 dalle 12 alle 15 grigliata di Ferragosto con “Barbecue a Domicilio”, alle 19.30 pasta in compagnia e alle 21.30 serata Musicale con il gruppo John Deer e a seguire serata DJ. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura



A Castellar di Boves in questo fine settimana è in programma la Festa dedicata a Maria Assunta in cielo. Questa domenica nel primo pomeriggio ci sarà la gara di bocce e dalle 20 verrà servita la paella con antipasti, dolce, acqua e vino. Alle 22 la comicità di Claudio e Laura chiuderà la serata. Il giorno dell’Assunta si aprirà alle 10 con la Messa. Seguirà il rinfresco offerto dalla Pro Loco e, per tutta la giornata, il mercatino dell’hobbistica. Dalle 16.30 giochi popolari e, fino alle 19, intrattenimento con lo spettacolo di curenta e balet dei Sunadura dla Val Vermenagna. Dopo la cena a base di pizza, dalle 21.30 saliranno sul palco i Mojitointour, musica e balli latino-americani. Appuntamenti gastronomici da prenotare. www.facebook.com/comunediboves



La Pro Loco di San Rocco Bernezzo ha organizzato San Rocco 2022 con festeggiamenti per tutto il mese. Sono in programma appuntamenti di sport, musica, cibo e giochi popolari. Oggi, domenica 14, ci sarà l’apericena in musica dalle 19 al “Cascinale” di via Sorelle Beltrù. Il costo è di 12 euro e comprende anche una consumazione; musica dal vivo di dj Isoman. Lunedì 15, dalle 19, pasta party al “Cascinale” di via Sorelle Beltrù; a seguire musica col gruppo occitano “Lou Pitakass”. Programma completo: www.facebook.com/ProLocoSanRoccoBernezzo





Concerti e spettacoli



A Chiusa Pesio oggi, domenica 14 agosto, alle 21.15 appuntamento in piazza Cavour con le Madamè, il gruppo composto da Erica Molineris, Claudia Danni, Elena Chiaramello e Anna Chiapello, che cantano a quattro voci accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni. Insieme si farà un viaggio nell’energia unica della musica popolare italiana, tra canti di lavoro, di femmine e di briganti, brani d'amore, di speranza e di partecipazione.

www.facebook.com/comunedichiusadipesio



A Murazzano questa domenica alle 17, appuntamento con “Pomeriggi in musica”, concerto al Santuario della Vergine di Hal con il duo Lantrua – Tomatis. Info: www.comune.murazzano.cn.it

e www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano



A Limone Piemonte lunedì 15 agosto alle 12 è in programma la 42esima edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto con l’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa. L’evento avrà luogo a 1860 metri di altitudine in zona Capanna Niculin. La manifestazione, come di consueto, sarà anticipata domenica 14 agosto dalle prove generali, che inizieranno intorno alle 14 e dureranno circa tre ore, per consentire il perfezionamento degli aspetti audio-tecnici. La scaletta, che è consultabile su www.orchestrabruni.it, comprende brani di Rossini, Mozart e Verdi. Tutte le informazioni su come raggiungere la località sono pubblicate su: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/concerto-di-ferragosto-2



Suoni della pietra, la rassegna organizzata dal Comune di Bergolo in collaborazione

con altri centri dell’Alta Langa, per tutto il mese di agosto proporrà interessanti appuntamenti. Oggi, domenica 14 agosto, alle ore 21.15 ancora nell’auditorium bergolese si respirerà l’atmosfera partenopea, grazie allo spettacolo proposto da “Ars Nova”. Nati con l'amore per il repertorio popolare campano, portano per i primi anni il proprio lavoro in strada, facendo delle vie del centro storico di Napoli il loro palco naturale. Lunedì 15 agosto alle ore 21.15 In piazza Michele Ferrero a Torre Bormida spazio alle divagazioni strumentali semiserie con “Suoni la tromba intrepida!”. Locandina su: www.comune.bergolo.cn.it nella sezione eventi.



Per il festival Occit’amo oggi, domenica 14 agosto, alle 15, a Pradleves andrà in scena “Bal d’Istà Val Vermenagna”, danze occitane al suono della fisarmonica di Roberto Avena. Un appuntamento da non perdere, ingresso gratuito. Alle 16 al santuario di San Magno di lunedì 15 agosto torneranno Sergio Berardo e Lou Dalfin con il concerto di Ferragosto occitano. Ingresso libero.

Info: www.occitamo.it



A Casteldelfino la giornata di lunedì 15 agosto si concluderà con il Concerto di Ferragosto. I protagonisti saranno i bandisti del Complesso Conte Corrado Falletti di Villafalletto, diretti dal maestro Claudio Boglio. Appuntamento alle 21, nella magia della Piazza dei Santi del Popolo.

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comunedicasteldelfino https://comune.casteldelfino.cn.it



Nel comune di Pietraporzio, questa domenica, alle 21 a Pontebernardo i Trelilu si esibiranno in "Lilumania". Partecipazione gratuita. Lunedì 15 agosto alle 11 a Pontebernardo ci saranno la Santa Messa e la Processione per la Festa Patronale dell'Assunta. Alle 19 è in programma la cena sotto il tendone, a base di prodotti locali. Alle 21 si potrà ascoltare il concerto di musica occitana a cura di Simonetta Baudino del gruppo “Qu Ba Libre” e dei giovani suonatori della Valle.

Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/agosto-a-pietraporzio



Anche ad Entracque il Ferragosto sarà in musica con il concerto “Funk, Soul, Pop” dei The Dots. Appuntamento alle 21.30 di lunedì 15 agosto in piazza Giustizia e Libertà.

Info: www.turismoentracque.it



Oggi, domenica 14 agosto, alle ore 17.30, al Parco La Pinetina a Cuneo, chi è rimasto in città potrà trascorrere in compagnia la vigilia di Ferragosto e assistere a Pierino in blues di Nata Teatro: uno spettacolo adatto a grandi e piccini, raccontato da attori e strumenti musicali, in cui si parla di paura, coraggio e voglia di libertà. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.

Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



A Cuneo per tutto il fine settimana sono in programma tanti eventi con Zoè in città.

Questa domenica alle 21 ci sarà Zabaret, spettacolo di circo contemporaneo organizzato e messo in scena dai membri del Circo Zoè, in via Parco della Gioventù. Alle 22.30 “Rêves Partis”, uno spettacolo di multidisciplinarietà circense di Eloïse Bonnaud-Lecoq. L’artista si esibirà sul trapezio fisso, nel fachirismo e nella danza seguendo il tema dell’omogenitorialità; musiche di Emile Warny. Lo spettacolo si terrà in via Parco della Gioventù. Lunedì 15 alle 21 si replicherà lo spettacolo Zabaret, alle 22.30 “Rêves Partis”, biglietti sul sito di Zoè in città.

Info e biglietti: HYPERLINK "https://zoeincitta.it" https://zoeincitta.it





Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate.

Anche durante il ponte di Ferragosto saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri, a Caraglio il Filatoio. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e di Saliceto (quest’ultimo solo il 14 agosto). A Saluzzo saranno aperti la Casa natale di Silvio Pellico, Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Villa Belvedere e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra.

Info, orari ed eventi su: www.castelliaperti.it



A Racconigi sono tante le occasioni di visita durante questo ponte di Ferragosto. Alla Pinacoteca Civica Levis Sismonda, accanto alla mostra personale dedicata al racconigese Giancarlo Giordano, il 14-15 e 28 agosto sarà possibile partecipare alle visite guidate dedicate al pittore Giuseppe Augusto Levis con particolari riferimenti alla rappresentazione del paesaggio e al suo maestro Lorenzo Delleani. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

Al castello di Racconigi il percorso “Vita Privata di un Re” amplia gli orari di visita e le visite guidate saranno disponibili anche il 15 agosto. Il percorso, oltre a raccontare particolari aspetti della vita del Re Carlo Alberto di Savoia, è arricchito da esperienze particolari come video parlanti e soprattutto i visori 3D che permettono una visita immersiva e coinvolgente. Info e biglietti: www.cuneoalps.it . La domenica aspetta i visitatori anche il Museo Giardino della Civiltà della Seta dove i volontari sono a disposizione per raccontate 4 secoli di storia della cultura della seta. Ad agosto è regolarmente aperto il Centro Cicogne e Anatidi che il 14 e il 15 agosto, alle 17, farà vivere ai visitatori l'affascinante momento del rilascio in libertà di alcuni uccelli ospiti del Centro Recupero Animali Selvatici, un'occasione da non perdere.

Info: www.facebook.com/centrocicogneracconigi



Bra aspetta i visitatori per un Ferragosto di arte, scoperta e meraviglia. Lunedì 15 agosto i musei civici della Città della Zizzola saranno aperti al pubblico e, per l’occasione, visitabili gratuitamente. Così, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, cittadini e turisti potranno apprezzare le collezioni del Museo di Storia Naturale “Craveri”, del Museo del Giocattolo e del Museo di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa. Per tutta la giornata, con orario continuato 10 – 18, sarà inoltre aperta e visitabile la Zizzola, con il suo parco e l’allestimento multimediale “Casa dei braidesi”.

Le emozioni della Multivisione accompagneranno anche quest’anno il Ferragosto braidese. Lo spettacolo di musica e immagini andrà in scena lunedì 15 agosto alle 21 nel Giardino del Museo di storia naturale “Craveri”. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’auditorium del Centro Culturale “G. Arpino”. Info: www.turismoinbra.it



Il Centro Studi Beppe Fenoglio torna a proporre l’appuntamento “Tra le righe di Fenoglio”, una passeggiata guidata che percorre 11 tappe in città, oggi, domenica 14 agosto, nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Un modo sicuramente interessante ed alternativo di conoscere lo scrittore albese, nel centenario della sua nascita. Ricordiamo che questo evento rientra nel calendario di Beppefenoglio 2022, grande rassegna ideata dalla figlia Margherita, che ha voluto finalmente “festeggiare” suo padre, che lei di fatto non ha mai conosciuto. Tutte le informazioni sul programma e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.beppefenoglio22.it



Questa domenica, 14 agosto, il Museo Diocesano di Alba organizza le speciali visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di San Lorenzo, uno dei monumenti più rappresentativi della città e ne caratterizza lo skyline del centro insieme alle torri medievali.

Le guide del Museo Diocesano accompagneranno i visitatori attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza: salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la città dalle 100 torri.

Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario, per scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città, riportate alla luce grazie agli scavi archeologici condotti a partire dal 2007. Sono previsti due turni di visita alle 0re 16.00 e 17.00.

Info: www.visitmudi.it



Sempre ad Alba, oggi, domenica 14 e lunedì 15 agosto sarà possibile scoprire le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista. Il percorso Alba sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista accreditato per una selezione di tre tappe tra le 32 del percorso archeologico della città di Alba che si conclude presso il museo Eusebio. Ogni partecipante avrà libero accesso alle altre 20 sale del museo civico, fino a orario di chiusura. Info:http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta



Ogni seconda domenica del mese fino a ottobre speciali aperture straordinarie su prenotazione del primo piano del complesso abbaziale di Staffarda, non altrimenti visitabile. Le guide DialogArt accompagneranno gli ospiti in una speciale visita dell’Abbazia, raccontando la storia e gli aneddoti che caratterizzano il luogo: la spiritualità e la quiete del chiostro, l’asimmetria della chiesa, gli antichi dormitori, le trasformazioni strutturali e i molteplici usi degli spazi fatti nei secoli. Tra i banchi della vecchia scuola, le storie dei bambini di un tempo, delle maestre che qui hanno insegnato, del periodo delle grandi guerre, della vita contadina del borgo, della Staffarda di un tempo. Appuntamento oggi, domenica 14 agosto. Info: HYPERLINK "http://www.facebook.com/A.dialogART" www.facebook.com/A.dialogART