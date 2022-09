Bra: lavori alla rete acquedotto e sede stradale in via Cuneo, modifiche temporanee alla viabilità

Da lunedì 26 settembre la società Tecnoedil svolgerà lavori di sostituzione rete acquedotto e rifacimento sottofondo del cassonetto stradale in via Cuneo, nel tratto tra corso IV Novembre e via Montello.

Per tutta la durata dei lavori, stimati in circa 4 settimane, nel tratto di strada interessato vigerà il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Contestualmente ai lavori, sarà spento il semaforo all’incrocio con corso IV Novembre, mentre il traffico pesante che percorre la S.S. 231 in direzione Bra e verso Cuneo sarà avvertito e deviato mediante appositi cartelli, posizionati dalla rotatoria di Santa Vittoria (Centro Calzaturiero del Roero), con invito a percorrere Strada Crociera Burdina e la S.P. 7 fino al Bergoglio, in territorio di Cherasco.

Da lunedì 26 a giovedì 29 sarà inoltre chiuso al traffico lo sbocco di via Montello su via Cuneo.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura della ditta esecutrice dei lavori. (em)