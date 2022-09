Stupro al Parco Fluviale di Cuneo: dopo il fermo la Procura fa il punto

E' in programma domani, venerdì 23 settembre, alle 12 in Procura a Cuneo una conferenza stampa incentrata sulla violenza sessuale occorsa domenica 11 settembre al Parco Fluviale del capoluogo.



"L'episodio ha rilevato un preoccupante allarme sociale a fronte delle circostanze nelle quali è avvenuto - si legge nella comunicazione ufficiale diramata dalla questura - . Crediamo quindi sia necessario un incontro stampa, data l'eco mediatica raggiunta dalla vicenda e il fatto che a seguito delle indagini è stata emessa recentemente ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona; la conferenza sarà occasione per chiarire lo stato del procedimento, i fatti come acclarati e la posizione della persona arrestata".