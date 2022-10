A Savigliano un volto tutto nuovo per il palazzo tra corso Roma e via Frutteri

Nuovo volto per un importante palazzo di corso Roma a Savigliano.

L’edificio all’angolo con via Frutteri – sede, tra le altre cose, del Consorzio Monviso Solidale – è in queste settimane in fase di restyling, con lavori che sono attualmente oltre la metà. Usufruendo dell’opportunità del Superbonus 110%, Oasi Giovani (proprietaria dell’immobile) ha deciso di realizzare il cappotto termico all’edificio, sostituire gli infissi con finestre a doppio vetro, rinnovare le tapparelle e cambiare la caldaia.

Opere utili in funzione di un risparmio energetico, ma non solo. L’intervento sulla facciata darà un nuovo volto al palazzo, rendendolo più omogeneo ed in linea con i palazzi circostanti. In particolare, saranno installate cornici alle finestre che renderanno più gradevole l’aspetto generale del palazzo. Sempre approfittando del Superbonus, Oasi Giovani ha all’orizzonte interventi anche sulla palestra di via Malines e sulla sede dell’ex pro-pueritia in via Allione.

"Interventi come questi – evidenzia il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – testimoniano da un lato l’impegno del nostro ente per preservare e conservare al meglio il patrimonio immobiliare che abbiamo acquisito nel corso dei secoli. Dall’altro, in linea coi tempi, segnano l’attenzione ai temi dell’ambiente e del risparmio energetico. Oggi più che mai doverosi".