Scontro fra auto e furgone su via Cuneo a Peveragno

Per cause in via di accertamento, un'auto si è scontrata contro un furgone finendo la sua corsa ribaltata a bordo strada. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 1° settembre, su via Cuneo a Peveragno, all'altezza dell'incrocio con via Ritorto, in direzione Beinette.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, i carabinieri per deviare il traffico e l'emergenza sanitaria per assistere le persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona ferita che è stata trasportata in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni.