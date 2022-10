“LANDANDE’ INSIEME”: grande partecipazione nella giornata del “vivere sano”

Una bella giornata di sole d’autunno ha accompagnato la passeggiata di “LANDANDE’ INSIEME. Alla scoperta del Sentiero Landandé tra prodotti tipici, natura, divertimento e benessere”, ma soprattutto una partecipazione overbooking che ha visto quasi 200 persone, tra cui una settantina di bambini, addentrarsi nei boschi e percorrere il circuito che da Briaglia arriva a San Teobaldo di Niella Tanaro.

"Siamo molto contenti, è stato un bel successo sotto tanti punti di vista", commenta Barbara Nano, coordinatrice del Gruppo Monregalese dell’Associazione Insieme "Primo fra tutti, l’incontro di tante famiglie con bambini, che hanno avuto modo di passare una giornata all’aria aperta, in movimento, immersi nella bellezza del nostro territorio. Grandi e piccoli hanno potuto svolgere attività a contatto con la natura ed apprezzare prodotti genuini a Km0, con il “sacco pranzo” preparato dalle aziende agricole locali".

"Questa è stata un’iniziativa diversa da quelle che l’Associazione Insieme è solita organizzare", spiega il Vice Presidente Michele Pianetta. "E’ stato interessante confrontarsi e cercare di capire le necessità ed i bisogni di una comunità non attraverso un tradizionale convegno, ma con un’attività di movimento e convivialità a stretto contatto con il territorio naturalistico. Questo è il primo passo per permetterci di portare avanti proposte e progetti per le famiglie agli enti competenti, obiettivo che si è dato il Gruppo Monregalese per questo biennio".

Continua Barbara Nano: "Brevemente, ci sono alcuni ringraziamenti che teniamo a fare, partendo dagli enti: Banca Alpi Marittime per il contributo economico, ATL Cuneo per l’omaggio delle borse per il pranzo, Confartigianato Cuneo per i biscotti. Grazie alla guida naturalistica Luca Giraudo per il suo lavoro, a Fabiola del Bosco delle Scoperte e Asd Fehu di Vicoforte per l’intrattenimento dei bambini, a Laura Garelli per la lezione di yoga, all’Associazione Contadini Monregalesi per il pranzo (Agriforno Rosso Gentile, Cascina Biasin, Agritomeria Sanbiagese, Azienda Agricola Marco Bozzolo, Apicoltura Boetti, Azienda Agricola Terre Rosse), all’Acqua San Bernardo ed alla Pro Vicoforte per il buono omaggio delle castagne. Un grande grazie anche al Comitato del Sentiero Landandè con il quale è stato un piacere collaborare a questa iniziativa che, considerato il grande riscontro, speriamo di ripetere il prossimo anno e, perché no, provare a farlo diventare un appuntamento annuale".