È ufficiale. La dodicesima tappa del Giro partirà da Bra

Arriva l’ufficialità dalla presentazione della 106^ edizione del Giro d’Italia. Bra sarà protagonista della corsa in rosa che partirà sabato 6 maggio con la ‘crono’ abruzzese da Fossacesia a Ortona: per la prima volta nella storia la gara prenderà il via da una pista ciclabile, “La ciclovia dei Trabocchi”.

LA BRA-RIVOLI

Restando alla tappa nostrana, la dodicesima tappa si svolgerà il 18 maggio 2023 con partenza a Bra e arrivo a Rivoli. Tappa mista caratterizzata da tre segmenti riassumibili nel trittico collina-pianura-montagna.



La Bra-Rivoli anticipa il 'tappone' alpino con partenza da Borgofranco d'Ivrea e arrivo a Crans Montana, in Svizzera (unico sconfinamento transnazionale di questo Giro) con la scalata al Gran San Bernardo, cima Coppi. Dopo la prima parte collinare si attraversa quindi per circa 60 km la pianura Padana passando sulla linea di arrivo prima di affrontare l’impegnativa salita del Colle Braida transitando accanto alla Sacra di San Michele. Ultimi 20 km ondulati fino a raggiungere Rivoli. La gara si snoderà in 179 km. La tappa toccherà diversi centri della provincia di Cuneo: da Bra il percorso prevede un passaggio a Cherasco, La Morra, Barolo, Monforte d'Alba, Roddino con traguardo volante a Pedaggera. Poi discesa a Montelupo Albese, Diano D'Alba fino ad arrivare ad Alba. Si attraversa Piobesi D'Alba, Baldissero d'Alba, Ceresole D'Alba e attraverso Crocetta si sconfina in provincia di Torino verso Carmagnola. SEI EDIZIONI CONSECUTIVE IN GRANDA

Dopo la Cuneo-Sanremo, tappa 13 del Giro d’Italia 2022 vinta dal francese Arnaud Demar, la corsa ciclistica più attesa farà nuovamente tappa nella nostra provincia dove si registrano diversi passaggi consecutivi nelle ultime edizioni.



In Granda la carovana rosa passò anche nel 2021 (Biella-Canale e parzialmente toccata dalla Stupinigi-Novara), nel 2020 (Alba-Sestriere, tappa che si sarebbe dovuta concludere sul Colle dell'Agnello, poi cambiata causa Covid), nel 2019 (Cuneo-Pinerolo) e nel 2018 (Abbiategrasso-Prato Nevoso).



I PRECEDENTI DEL GIRO DA BRA

L’ultima volta di una tappa con partenza a Bra fu la Bra-Borgo San Dalmazzo nel 1999 vinta da Paolo Savoldelli sulla discesa del Fauniera, con la maglia rosa sulle spalle del ‘pirata’ Marco Pantani. Nel ’94 Bra fu l’arrivo della tappa che partì da Lavagna.