Nel Duomo di Fossano in concerto l'orchestra Bruni di Cuneo e il Polifonici del Marchesato

L’Orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo ed il coro saluzzese “I Polifonici del Marchesato” saranno interpreti, domani 22 ottobre alle ore 21, nel Duomo di Fossano, di un grandioso concerto sinfonico-corale, con l’esecuzione della Messa da Requiem in re minore K 626 di W.A. Mozart.

Si tratta dell’ultima composizione di Mozart, scritta a Vienna nel 1991 e da subito circondata da un alone leggendario, a causa del misterioso personaggio che l’aveva commissionata e dal sopraggiungere della morte del compositore prima del completamento dell’opera, che fu infatti portata a termine in gran fretta dall’allievo Süssmayr. Tradizionale nella struttura e nell’uso della polifonia e contrappunto, ha degli elementi che testimoniano una nuova sensibilità drammaturgica e si configura come una grande meditazione sulla morte.

Il concerto sarà diretto dal M° Enrico Miolano, con la partecipazione solistica del soprano Arianna Stornello, del contralto Sara Laticignola, del tenore Stefano Gambarino e del basso Alessandro Yague. Il concerto è già stato eseguito sabato 8 ottobre nel Duomo di Saluzzo, dove ha riscosso grande successo di pubblico.

Il concerto è organizzato con la collaborazione delle Diocesi di Cuneo e Fossano e col contributo del Comune di Fossano