Crisi energetica e ambientale, la Provincia: "Moltiplichiamo insieme gli sforzi per far fronte alle criticità"

Nella mattinata di lunedì 7 novembre 2022 avrà luogo, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, la conferenza provinciale sul risparmio energetico. Alla luce dell’attuale crisi energetica ed ambientale, la Provincia intende così avviare un percorso, tra amministrazioni pubbliche, finalizzato alla conoscenza e alla condivisione di buone pratiche, confrontandosi su tutte le possibilità che la legislazione e la tecnica mettono a disposizione per affrontare al meglio la situazione problematica che si prospetta per l’inverno alle porte.

L’incontro, introdotto dal saluto del presidente della Provincia Luca Robaldo, vedrà la partecipazione della funzionaria della Regione Piemonte Elisa Guiot, che parlerà della Comunità dell’Energia Rinnovabile (Cer) delineandone il quadro normativo e le opportunità di finanziamento. Seguirà l’intervento di Eleonora Egalini della Società pubblica Gestore dei Servizi Energetici (Gse) che spiegherà come accelerare la transizione ecologica dei territori. Dario Di Santo della Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (Fire) approfondirà il tema del risparmio energetico nel campo dell’edilizia, mentre per quanto concerne il risparmio energetico nell’Illuminazione pubblica la parola passerà a Gianpaolo Roscio, referente del Gruppo Iren, società specializzata nella produzione e distribuzione di energia elettrica.