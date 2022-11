Borgo San Dalmazzo: aggredito con un cric mentre faceva benzina, una condanna

Nel 2019 lo aveva colpito con un cric sul braccio causandogli danni permanenti, e per questo è finito a processo al tribunale di Cuneo per lesioni gravi e minacce.

Per la Procura di Cuneo, quanto accaduto tra un uomo di origine marocchina, A.L., e un suo connazionale, S.M., davanti a un distributore di Borgo San Dalmazzo, fu eccesso colposo di legittima difesa.

In tribunale la persona offesa, costituitasi parte civile, ha raccontato che quel giorno di marzo di tre anni fa si recò dal benzinaio per fare rifornimento al suo furgoncino: “Ad un certo punto ho visto A.L. parcheggiare davanti a me. Ha preso un cric e mi ha colpito al braccio, strappandomi il nervo. Lo conoscevo di vista perché qualche mese prima avevamo avuto una banale discussione, lui se l’era presa perché non l’avevo salutato. Appena ha visto che sanguinavo è scappato. Ho subito un’operazione e non ho recuperato al cento per cento. Prima che mi aggredisse mi ha detto ‘ti ammazzo’. Ho cercato di difendermi tirandogli un pugno, ma non ci sono riuscito. Non so perché l’abbia fatto”.

L’imputato, di contro, ha spiegato al giudice di aver subìto lui per primo un’aggressione da parte di S.M. e che si sarebbe solo difeso. Stando a quanto deposto, la persona offesa lo avrebbe prima strattonato e poi gli avrebbe sferrato un pugno in pieno in volto, che gli causò una prognosi di otto giorni.

Come riferito in aula dai Carabinieri, non è stato possibile acquisire i filmati dalle videocamere di sorveglianza. Di certo, solo le lesioni riportate da entrambi i soggetti.

A.L. è stato assolto per mancanza di prova dall’accusa di minacce e invece condannato a sei mesi di reclusioni per le lesioni inferte a S.M., oltre al pagamento di una provvisionale risarcitoria di 15mila euro in attesa di un separato giudizio in sede civile, oltre alla liquidazione delle spese legali in favori alla parte civile.