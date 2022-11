A Mondovì arriva la rassegna letteraria-teatrale rivolta alle famiglie "Aspettando il Natale"

All'avvicinarsi del Natale a Mondovì, come ormai da tradizione, ritornano gli appuntamenti della rassegna , dedicata al pubblico dei lettori più giovani. La rassegna vuole dare l’opportunità di riscoprire il piacere di trascorrere momenti di serenità familiare, lasciando, per un attimo, lontana la frenesia consumistica della modernità e per stimolare ed appassionare i bambini e gli adulti ad avvicinarsi al libro in modo creativo e attivo. L’iniziativa è un’occasione di aggregazione e di fruizione dell’arte del racconto in un contesto ludico-creativo.

Come sempre, la sede di svolgimento dei tre incontri previsti, rivolti principalmente ai bambini della fascia di età 3 - 11 anni, e che avranno inizio alle ore 15,30, è la Biblioteca Civica di Mondovì Piazza (via Francesco Gallo, 12). Gli spettacoli sono aperti a tutti ed al termine di ogni incontro verrà offerta una piccola merenda ai presenti.

Quest'anno, il calendario della rassegna "Aspettando il Natale" si rinnova con le proposte alternative dell’attrice monregalese Elena Griseri. Per tre sabati pomeriggio, verranno presentati, accanto ai testi teatralizzati ricavati da racconti della narrativa per l’infanzia mondiale, liberamente interpretati, anche un incontro sulla "magia della lettura" ed una "caccia al tesoro" realizzata negli spazi della biblioteca civica.

Il calendario di proposte inizierà sabato 26 novembre con lo spettacolo "Magia”. Seguirà, sabato 3 dicembre, l'appuntamento con "La caccia al tesoro in biblioteca con i nonni". La rassegna si concluderà sabato 10 dicembre con la performance "Librincompagnia", con letture animate,

narrazioni, libri gioco e attività grafico pittorica.



L'ingresso agli spettacoli è aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

E' richiesta la prenotazione.

Per contatti:

Biblioteca civica, tel. 017443003

e-mail: cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it