Cuneo, cane rimane incastrato in una bialera: polizia Locale in soccorso

Proseguono le attività di controllo che la polizia Locale di Cuneo mette in campo - ormai settimanalmente - nei fine settimana.



Nella serata di venerdì 18 novembre due pattuglie sono state impegnate sul territorio comunale, nello specifico in via della Pieve e corso Giovanni XXIII - elevando diverse sanzioni - , in piazza Galimberti e nei parchi cittadini (con particolare riferimento a parco Parri).



Nella giornata di domenica 20 novembre, invece, una pattuglia è stata richiesta d'intervenire nelle campagne di frazione San Rocco Castagnaretta - dietro la zona dell'ipermercato - per il salvataggio di un cane. L'animale era stato risucchiato dalla corrente dell'acqua in una bialera rimanendo intrappolato; è stato recuperato grazie all'utilizzo di una pinza tattica in dotazione agli operatori: il cane, seppur sofferente, risultava in buone condizioni di salute.