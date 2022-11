Oltre settecento nuovi libri in biblioteca a Busca, tra cui alcuni in nero/braille

Una quindicina di libri in nero/braille, alcuni con inserti tattili, per persone cieche e ipovedenti sono da oggi disponibili al prestito alla biblioteca civica.



“Tra i nuovi acquisti previsti quest’anno–– spiega l’assessore all’Istruzione e Pari Opportunità, Lucia Rosso - si è pensato di scegliere anche alcuni libri per bambini e ragazzi in nero/braille, spesso difficili da reperire. A inizio anno abbiamo ottenuto un finanziamento di 9.204 euro da parte del ministero per i Beni e le attività culturali sul fondo Emergenze imprese e istituzioni culturali, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, con i quali abbiamo potuto comprare 700 nuovi libri, per lo più romanzi, gialli e molti libri per bambini/ragazzi, acquistati in cinque librerie della zona”.



Il contributo ministeriale va ad aggiungersi agli acquisti che il Comune prevede annualmente per arricchire e rinnovare i titoli disponibili nella biblioteca civica che attualmente conta circa 25mila volumi.