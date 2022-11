Sabato 3 dicembre 2022 dalle 9:30 alle 12 ci sarà l’incontro divulgativo “SOS SMARTPHONE: Istruzioni per genitori di adolescenti/preadolescenti” presso il Rondò dei Talenti a Cuneo.

L’evento, organizzato da Studio Emovere e l’Associazione Completa.mente Onlus, mira ad offrire ai genitori di figli preadolescenti e adolescenti informazioni che li possano aiutare a decidere con maggiore consapevolezza QUANDO e COME dotare i nostri ragazzi di uno o più strumenti tecnologici di connessione (smartphone, tablet, internet, videogiochi).

Interverranno le psicologhe dello Studio Emovere - Dr.ssa B. Vicino e Dr.ssa S. Gastaldelli - e un tecnico informatico specializzato, Diego Rainero.

La dott.ssa Benedetta Vicino illustrerà alcuni principi di base necessari per orientarsi rispetto al tema dell’uso consapevole delle tecnologie: come dare limiti sani e aiutare i ragazzi ad autoregolarsi, come concordare regole efficaci, i rischi di un uso autogestito.

La dott.ssa Silvia Gastaldelli ci farà conoscere meglio i meccanismi delle dipendenze per aiutarci a prevenirle e gestirle nel modo più efficace.

Diego Rainero illustrerà i diversi strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione per controllare e supervisionare il tempo che i ragazzi passano in rete e il tipo di contenuti che incontrano.

La quota di partecipazione è di 10€ a persona e 15€ per la coppia di genitori.

Per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio WhatsApp al 339-6764550