Appuntamenti in Granda per la festa dell’Immacolata

Ecco alcune proposte per questa giornata di festa che segna l’inizio tradizionale delle festività natalizie. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione causa maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

La recente nevicata ha dato il via all’inverno cuneese: sono molte le realtà che con il Ponte dell’Immacolata inaugurano la stagione invernale. Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo cuneesi aperti oggi, vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo

Mercatini di Natale, fiere e manifestazioni

Oggi a Piozzo torna il "Mercatino di Natale" con tante idee regalo, prodotti artigianali e strenne natalizie. Dalle ore 9 alle 18 i visitatori potranno trovare numerosi stand allestiti nel centro storico. Nella casetta di Babbo Natale i più piccoli potranno lasciare la loro letterina e scattare una fotografia. Non mancherà un presepe creato con le tipiche zucche di Piozzo presso la Chiesa dei Battuti Neri. Per i più golosi cioccolata calda e muffin alla Zucca, dolce tradizionale piozzese. Ingresso libero. Info: www.prolocopiozzo.it

A Barbaresco è in programma “Natale sotto la Torre” con musica a tema che contribuirà a creare un’atmosfera magica. L’appuntamento è per oggi, giovedì 8 dicembre. Per tutto il centro storico le bancarelle proporranno ottimi prodotti locali, tipici del territorio e tante curiosità. I più piccoli potranno consegnare la loro letterina nella Casa di Babbo Natale dove Santa Claus sarà disponibile per una foto ricordo. Grazie ai volontari del gruppo della Pro Loco dalle 10 alle 19, non mancheranno caldarroste, vin brulè e un buon bicchiere di Barbaresco. Da non perdere la mostra “Andy in Langa” aperta fino all’11 dicembre. Info: www.comune.barbaresco.cn.it

Gli eventi del Natale di Alba iniziano oggi, giovedì 8 dicembre, col debutto delle Notti della Natività. Ogni fine settimana sono previsti spettacoli, animazioni per i bambini ed esibizioni musicali dal vivo. Oggi si accenderanno le luci dei tanti allestimenti presenti in città. La festa comincerà alle 14 circa, con il viaggio di Babbo Natale in carrozza verso la sua casetta, sotto i portici del Municipio: qui, fino alle 18.30, riceverà i più piccoli con le loro letterine in compagnia di Mamma Natale, della renna Rudolf e degli immancabili elfi aiutanti. Alle 17.00, nella piazza del Duomo, la tradizionale accensione delle luci e dell’albero sarà preceduta dal concerto della banda musicale di Alba, che proporrà un repertorio tratto dalle più belle colonne sonore dei film e dai classici del Natale. A scaldare il pomeriggio sarà, infine, un’inedita parata natalizia in blu, il colore del borgo San Lorenzo: ci saranno gli sbandieratori e i musici del borgo, il gruppo Folklore del Roero e le majorettes. Info e programma completo: www.facebook.com/natalealba

A Benevello Comune e Pro loco, in collaborazione con le attività di frazione Manera, organizzano, dall’8 all’11 dicembre, “Natale in Langa”. Oggi e domenica 11 dicembre sarà allestito il mercatino di Natale e dell’artigianato in piazza Luigi Einaudi. Nelle due date, alle 11, presso il circolo Vento di Langa, si proporrà “La danza del pane”, laboratorio con musica e filastrocche, e alle 15, alle 16 e alle 17 sarà proposta la lettura teatralizzata Racconto d’inverno… aspettando il Natale. Per la gioia dei più piccoli, saranno proposti giochi all’aperto. A mezzogiorno, nei locali della frazione benevellese si potrà gustare il pranzo di Natale nei locali del paese: si potrà scegliere tra polenta e cinghiale, cisrà con zuppa di ceci e costine, panini caldi e dolci di Natale e un’ampia selezione di spaghetti. Info e locandina: www.comune.benevello.cn.it

Montà si prepara al Natale con “Una Montàgna di Magia”. Per tutto il periodo natalizio, nel centro storico faranno capolino le grandi sagome in legno de “Il Borgo dei Folletti” tra folletti, masche, animali del bosco, per incantare grandi e piccini e sarà allestita la tradizionale cassetta delle lettere di Babbo Natale. Oggi, 8 dicembre, per tutto il giorno ci sarà il mercatino di Natale accompagnato dal “Food Truck” e nel pomeriggio ci saranno la musica in paese, gli zampognari, il Mago Gambalunga, lo spettacolo di bolle di sapone giganti e il “truccabimbi”. Al Centro Outdoor “Valle delle Rocche” di località San Grato si terrà la giornata di turismo outdoor all’aperto. Per tutto il giorno sarà visitabile nella chiesa di San Michele la mostra “La giostra delle devozioni: Pale d'altare e religiosità dei laici a Montà d'Alba in Età Moderna”. Info: www.comune.monta.cn.it

A Fossano oggi, 8 dicembre alle 16.00, è prevista l’apertura della Mostra Presepi nel cortile del Castello. Alle 17.30 verrà acceso l’Albero di Natale e sarà presentata la struttura artistica realizzata del Centro Diurno “Il Mosaico”. I bimbi potranno consegnare le letterine a Babbo Natale

e verranno distribuiti panettoni e bevande calde. Durante la giornata ci saranno anche i mercatini di Natale al carcere Santa Caterina con esposizione e vendita di prodotti made in carcere.

Dalle 15.30 alle 17.30 la FFM curerà una serie di punti musicali in centro storico.

Info e programma Natale Fossanese 2022: www.facebook.com/visitfossano

A Savigliano appuntamento oggi, 8 dicembre, con il Mercatino dell'Antiquariato in piazza del Popolo e in piazza Santa Rosa. Info: www.facebook.com/antiquariatosavigliano

Da oggi si potrà visitare il presepe presso l’Ala Polifunzionale.

A Saluzzo proseguono le iniziative del Natale 2022. Oggi i Mercatini del Natale invaderanno la città. Protagonisti saranno artigiani intagliatori, i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per i regali del Natale. Dalle 15 la città si animerà con la musica in strada dei Bandaradan. I negozi saranno aperti e ci saranno tanti intrattenimenti per i bimbi: dagli Elfi di Natale ai giochi in legno a cura di Mago Trinchetto, alle bolle di sapone e possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale. Dalle 14 apertura straordinaria della Biblioteca storica con visita guidata e gratuita. Prenotazione consigliata. Dalle 18 al Tastè Bistrot musica con Aranzulla Sound. Info: https://fondazionebertoni.it

A Verzuolo oggi dalle 15.30 in piazza Martiri ci sarà il concerto degli Zampognari di Vottignasco e la proloco offrirà ai presenti il panettone. Info: http://villadiverzuolo.it e www.facebook.com/pro.villa.9

Oggi alle casermette di Casteldelfino torna la Ballata della Raviola Rustia. Dalle ore 9 alle 12 musica con gli Zampognari di Vottignasco. Per tutta la giornata mercatino di oggetti natalizi e artigianali e Babbo Natale accoglierà i bambini con le loro letterine e donerà a tutti i bambini un piccolo regalo. Nel pomeriggio musica e balli della tradizione occitana e degustazione de Ì Raviole Roustìe e bevande calde preparate della Pro Loco. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it

A Dronero, fino a sabato 24 dicembre, sono in calendario eventi Natalizii per grandi e piccini. Oggi ci sarà il mercatino di Natale con bancarelle di hobbisti, aziende agricole e commerciali. I negozi saranno aperti, sono in programma un concorso a premi, giochi di ruolo, giri in carrozza, brani di Natale, voli in elicottero, zampognari e alle 14 Babbo Natale incontrerà i bambini.

Info: www.facebook.com/cittadidronero

Oggi, giovedì 8 dicembre, appuntamento aperto a tutti a Caraglio con Babbo Run Caraj, corsa non competitiva rigorosamente travestiti da Babbi Natale per un percorso di circa 5 km. Inizio corsa alle ore 14.30. Arrivo in piazza San Paolo dove ad aspettare i partecipanti ci sarà Babbo Natale e verrà inaugurato il presepe di "San Giovanni". Info: www.insiemepercaraglio.it

Per la festa dell’Immacolata in Valle Grana torna il “Cuiette Day”. In occasione della celebrazione della “Madonna degli gnocchi” della tradizione piemontese, infatti, 11 ristoranti della valle proporranno dei menù ad hoc, con protagonisti, ovviamente i tradizionali gnocchi di patate della zona (Castelmagno, Re della Valle o altro). Info: www.facebook.com/patatapiatlinaeciarda

Fino al 31 dicembre al il Filatoio di Caraglio, ritorna il “Temporary Shop Natalizio” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

Info: www.filatoiocaraglio.it

A Cuneo fino al 6 gennaio è in programma l’IlluminaNatale con tanti eventi. Oggi ci saranno i mercatini di Natale in via Roma e contrada Mondovì. Ci sarà anche il Trovarobe sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza. Gli artigiani e i commercianti di Piazza Europa, nella casetta di legno, proporranno manufatti di qualità con l’inserimento di motivi “personalizzati” su richiesta dell’acquirente. In occasione di IllumiNatale oggi, giovedì 8 dicembre, è in programma Babbo Run, appuntamento aperto a tutti presso Piazza Foro Boario alle ore 15.30. Iscrizione a 5,00 €. Camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, partenza e arrivo in piazza, beer brulè e cioccolata calda offerti da Open Baladin Cuneo, musica live itinerante con i “Lonesome Pynes”. Il ricavato della corsa sarà devoluto all’Associazione La Cura nello Sguardo. Info: www.dragonero.org. Alle 18 gigantesche ruote luminose, animate dalle acrobazie degli artisti della compagnia francese “Cie Off”, sfileranno in una grandiosa parata colorata che da Corso Dante, percorrendo Corso Nizza, culminerà in Piazza Galimberti trasformando la città in una bellissima festa. Info e programma completo della giornata: www.cuneoilluminata.eu

Da oggi, 8 dicembre, fino a domenica, Limone Piemonte ospita il Villaggio di Natale. Ci saranno tante bancarelle con articoli da regalo e prodotti artigianali. La centrale e comoda piazza San Sebastiano ospiterà i mercatini, caratterizzati dalla presenza di tutto ciò che è in linea con la tradizione natalizia, dalle creazioni artigianali, ai prodotti di nicchia a km zero, fino agli oggetti natalizi in chiave Vintage. Alle 18.30 è in programma la grande fiaccolata dei maestri di sci, che percorreranno le vie del paese illuminandole al loro passaggio con ritrovo finale in Piazza del Municipio. Info: www.limoneturismo.it e www.facebook.com/limonepiemonte

Torna a Mondovì Piazza lo spettacolo di Luci a Piazza. Il video-mapping di Piazza Maggiore è un'emozione unica, con i palazzi che si trasformano in un bosco incantato. Lo spettacolo è attivo da oggi dalle 19 alle 24 tutte le sere.

Oggi alle 8.40 partirà da Torino Porta Nuova un Treno Storico a tema natalizio, a Ceva si aggancerà alla locomotiva a vapore per poi continuare il viaggio in Val Tanaro. Alle 12.32 arrivo a Garessio dove sarà possibile visitare il borgo. Chi preferisce proseguire, arriverà alle 13 circa ad Ormea dove dalle ore 9 alle 19 ci sarà il Mercatino di Natale e il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico. Durante la giornata ci saranno l’esibizione della scuola di danza Doppie Punte, canti e flash mob in compagnia dei bambini delle scuole di Ormea. Non mancheranno la cioccolata calda e Truccabimbi. Alle 16.40 ripartirà il Treno Storico e alle 17.00 è prevista l’accensione dell'Albero. Info: www.piemontevic.com/viaggi-treno-storico-valle-tanaro-8-dicembre-2022 e www.comune.ormea.cn.it

A Garessio appuntamento aperto a tutti con Natale a Garessio, per oggi, giovedì 8 dicembre. In piazza Santa Caterina ci saranno frittelle, cioccolata calda e vin brulè con le musiche dei Babbi Natale. Alle ore 17 accensione del presepe lungo il fiume Tanaro e degli Alberi di Natale.

Info: www.facebook.com/comunedigaressio

A Demonte dalle ore 10 sono in programma i mercatini di Natale. Sotto gli storici portici il mercato di artigianato locale e nel pomeriggio Babbo Natale sulla sua carrozza raccoglierà le letterine dei più piccini; alle ore 16.30 concerto della corale "La Ciastela" e a seguire inaugurazione dell'albero di Natale con merenda e bevande calde offerte dalla Pro Loco di Demonte e dalla sezione Alpini. Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle 16 visite guidate all'interno di Palazzo Borelli: il salone delle feste, l'esposizione permanente delle "ceramiche Magrini", lo spazio "Lalla Romano". Ingresso libero. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mercatino-e-visite-guidate

A Mondovì torna la “Babbo Run”, la camminata in costume da Babbo Natale non competitiva (e aperta anche agli amici a quattro zampe). L’appuntamento è per oggi, 8 dicembre: ritrovo a Breo in piazza Roma alle 14,30, partenza alle 15 con percorso nel centro storico di Breo e arrivo a Mondovì Piazza per premiazioni e Babbo Party finale. Dalle 13 sarà aperto l’Info Point in via S. Agostino per ritirare i pacchi-gara. Una parte della quota di iscrizione sarà devoluta a Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Info: https://lafunicolaremondovi.it/2022/11/23/ritorna-la-babbo-run

Atmosfera natalizia anche a Sant'Anna di Valdieri con la rassegna "Natale Sotto l'Asta". Oggi dalle 10 alle 17 ci saranno il mercatino degli hobbisti, e nel pomeriggio, la carrozza trainata dai muli e la musica con Babbo dj di Natale. Per i bambini e le loro famiglie dalle 14 sarà proposto il laboratorio “Crea la tua pallina di Natale con Hug_Ness” e la passeggiata animata da una guida parco. La partenza della passeggiata e dalla tettoia dell’Ecomuseo della Segale alle ore 14.30. Gradita la prenotazione. Info: www.facebook.com/ProlocoSannaTermediValdieri

Oggi, 8 dicembre, a Entracque, si rinnova l'appuntamento con Madonna das cujette, storica manifestazione che ha per protagonisti gli gnocchi preparati con la rinomata patata locale che si potranno degustare a pranzo.Fanno da contorno agli appuntamenti gastronomici il mercatino di Natale, apertura di Presepi, animazioni varie e per i bambini l'allestimento della casetta degli Elfi.

Info: www.facebook.com/Entracque

Spettacoli, circo e musica

Il circo storico Peppino Medini fino all’11 dicembre in Piazza della Costituzione a Cuneo presenterà i suoi spettacoli a tema natalizio, con gli artisti più bravi del momento, con tante novità, come l'uomo laser, con babbo natale e i simpatici elfi e i personaggi più amati dai bambini. Oggi, giovedì 8 dicembre, spettacoli alle 16.00 e alle 18.00. Ingresso a pagamento.

Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Mussotto d’Alba la formazione giovanile della corale della frazione si esibirà nel tradizionale concerto con brani e letture di fine Novecento. Dirige il maestro Franco Biglino. Appuntamento oggi, giovedì 8 dicembre, alle 21, nella chiesa della Natività di Maria, ingresso gratuito.

Oggi, 8 dicembre, alle ore 18 il teatro Sociale di Alba ospiterà il concerto “Il mondo fantastico di Walt Disney”. Le melodie, che hanno appassionato intere generazioni, saranno interpretate

dall’orchestra classica di Alessandria, diretta da Andrea Albertini, con la voce solista di Letizia Poltini e le coreografie delle atlete della società Ginnastica Alba, guidate da Laura Revello. Le prevendite dell’evento vengono effettuate presso il consorzio turistico Alba in piazza Risorgimento oppure alla libreria La Torre in via Vittorio Emanuele II (Via Maestra).

Info: www.comune.alba.cn.it/servizi-culturali/35-teatro-/5555-altri-eventi-in-teatro-2022-2023

Oggi ed il 10 dicembre, Borgo San Dalmazzo, si trasformerà in un teatro con “Gli Spaventastici Natali della Signora Sgrunta”, spettacolo teatrale itinerante, per le vie della città, liberamente ispirato a “Canto di Natale” (Charles Dickens), ma ambientato ai giorni nostri.

Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 in Piazza IV Novembre, dove si assisterà al primo atto. Poi lo spettacolo proseguirà in altri luoghi della città (raggiungibili a piedi in pochi minuti). Per poi concludersi, con il quinto ed ultimo atto, nuovamente in Piazza IV Novembre. Ingresso gratuito.

Info: https://fierafredda.it/gli-spaventastici-natali-della-signora-sgrunta

Presepi da visitare

Per conoscere i tanti presepi in Provincia visitabili oggi vai su: www.presepiingranda.it

A Bra nella chiesa di Santa Croce, tra via Vittorio Emanuele II e via Umberto I, si terrà l’inaugurazione ufficiale della 30ª edizione del presepe meccanico, oggi, giorno dell’Immacolata, alle 11. Le visite saranno anche possibili l’11 e il 18 dicembre e dal 24 all’8 gennaio solo il pomeriggio sempre dalle ore 15 alle 19. Nel presepe c’è la riproduzione della comunità braidese, descritta nei suoi momenti di lavoro, di vita quotidiana, di svago e di festa.

Info: www.presepiingranda.it/presepi/bra

Tra i boschi di Pocapaglia, sul Sentiero dei presepi spontanei e sul Sentiero della Rocca Creusa, sono collocati fantasiosi presepi rustici costruiti con rami, radici e materiali di recupero.

La partenza del percorso sul “Sentiero dei presepi spontanei” è presso la rotatoria/parcheggio della frazione Saliceto, dove si troveranno le indicazioni di percorrenza.

Il percorso completo è di circa 3 ore (1 ora e 30 minuti per l’andata e 1 ora e trenta minuti per il ritorno). La partenza sul Sentiero della Rocca Creusa, percorso ad anello, è nella piazza principale di Pocapaglia. Consigliato l’uso di scarpe da trekking data la presenza del fango in alcuni punti. I presepi sono visitabili fino al 6 gennaio. Info: https://langhe.net/evento/pocapaglia-sentiero-presepi

La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Peru, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile ammirare o acquistare. La Mostra Mercato si potrà visitare nei sabati, le domeniche e i festivi fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: www.aquilonefarigliano.org

Mostre aperte oggi

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Oggi aperta dalle 15.30 alle 19.30. Info: www.fondazionecrc.it

Ad Alba, nella chiesa di San Domenico si può visitare fino al 29 gennaio la mostra “Verso Caravaggio – La luce del tormento”, un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. L’esposizione ha al centro l’opera “San Giovannino Giacente”. Oggi è visitabile dalle 10 alle 18. Info e biglietti: www.piemontemusei.it

Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Aperta oggi dalle 10 alle 19.

Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio e www.facebook.com/FondazioneFerrero

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico, Capogrossi ed Hartung. Aperta oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Info: www.comune.cherasco.cn.it

Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario dei festivi dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Bra è aperta la mostra “I Maestri”, ospitata all’interno di Palazzo Mathis, dedicata agli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso (con alcune incursioni nel resto dell’Italia). Le sale affrescate dello storico edificio vedranno esposte opere di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio. Info: www.turismoinbra.it

A Mondovì riapre Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Oggi aperto dalle 15 alle 19.

Info: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562