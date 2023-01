Il servizio civile all'Istituto Alberghiero di Mondovì

Anche quest'anno sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale presso l’IIS Giolitti Bellisario di Mondovì.

Il Bando attivo presso l'istituto è “LA SCUOLA DEL BEN-ESSERE” consultabile a questo link: https://www.provincia.cuneo.it/_allegati/servizio-civile/49113/modulistica/prog-la-scuola-ben-essere-599810687.pdf

Clicca qui per leggere in sintesi, le principali informazioni per partecipare al progetto.

Requisiti d’accesso: +18 anni

Posti disponibili: 3 + 1 posto riservato a giovani con difficoltà economiche

Per saperne di più è possibile chiamare i numeri 0174 552249 o 334 8692512

Per candidarsi: https://domandaonline.serviziocivile.it/

C'è tempo fino alle 14 del 10 febbraio 2023.