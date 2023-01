Oggi è la giornata della Polizia locale anche nel Comune di Verzuolo

Vari gli ambiti di servizio della Polizia locale di Verzuolo che emergono nel “bilancio” dell’attività del 2022. Nell’anno appena passato la Polizia ha registrato 595 denuncie di ospitalità, n.387 accertamenti verifica residenza n.387, ha registrato 187 violazioni al codice della strada e rilevato 4 incidenti stradali rilevati.

Ventuno controlli a pattumiera e rifiuti, 27 volte sono state piazzate le telecamere per il controllo in varie aree, segnalando sette violazioni in materia di regolarità deposito rifiuti.

Sempre nel report dei vigili sono 48 le pratiche commerciali, 11 verifiche sui cantieri, 10 interventi sui cani, 11 interventi di recupero carcasse animali morti e recupero animali selvatici.

Un grazie sentito agli operatori che contribuiscono a rendere sicuro e migliore Verzuolo – comunica il sindaco Panero -

Oggi è anche l'occasione per riconoscere i più di 35 anni di servizio (come da decisione regionale) dell'ispettore capo Antonio Previti. La polizia locale di Verzuolo è composta da 3 vigli e il comandante: comandante Commissario Daniele Beltrame, ispettore Walter Bertola e la giovane vigilessa Lorena Cavaglià e Antonio Previti.