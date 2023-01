Il presidente degli Alpini Sebastiano Favero a Mondovì con il consiglio direttivo nazionale

Si è riunito stamane, sabato 21 gennaio, a Mondovì il consiglio direttivo nazionale Ana.

A porte chiuse, ma non sono mancati i saluti ufficiali del presidente Ana sezione Mondovì Armando Camperi, e del sindaco della città Luca Robaldo.

“Mondovì è stata la culla del 1° Alpini, ci rende orgogliosi ospitare qui il consiglio nazionale del direttivo” ha detto Camperi.

“La provincia di Cuneo è terra di alpini, la città di Mondovì è città di alpini, c’è un legame indissolubile che ancora di più emerge in modo emozionante in questi giorni ricchi di eventi e di testimonianze legate ad una delle più gravi pagine della nostre storia” ha aggiunto Robaldo riferendosi agli eventi celebrativi in corso in città per l’80° dalla Campagna di Russia e dalla battaglia di Nowo Postojalowka.

Prima che si aprisse il consiglio lo scambio di omaggi: un libro sulla cultura della terra monregalese dal sindaco al presidente nazionale ANA Sebastiano Favero, una penna di alpino dall’Ana al primo cittadino Robaldo.