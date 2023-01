Martiri delle Foibe: presto a Cuneo una via intitolata alla memoria di Norma Cossetto

Riceviamo e pubblichiamo.

Nei giorni scorsi siamo stati ricevuti rispettivamente dalla signora prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo e dalla neo sindaca di Cuneo Patrizia Manassero per confrontarci su idee e progetti.

Un ringraziamento alla signora prefetto Triolo per aver ricevuto Denis Scotti ed Enzo Tassone e aver condiviso con noi l’importanza delle celebrazioni del Giorno del Ricordo come dice la legge approvata nel 2004, dove si andava a chiudere definitivamente una pagina nera del nostro Paese. Infatti ci sono voluti ben settant’anni per ricordare in modo solenne i Martiri delle foibe e gli esuli. Abbiamo voluto omaggiare la signora prefetto del libro curato dal Comitato 10 Febbraio intitolato “Norma Cossetto, rosa d’Italia”. Ci siamo congedati con l’auspicio di trovare più riscontro anche in quelle amministrazioni che celebrano il 10 di febbraio ancora in sordina.

Stesso discorso fatto nel palazzo comunale di Cuneo, dove il presidente del Comitato cuneese Denis Scotti e la dirigente Anna Mantini sono stati ricevuti dall’assessore Cristina Clerico e dalla sindaca Manassero. I rappresentanti del Comitato hanno voluto fortemente questo incontro per fare il punto sui progetti della nuova Amministrazione riguardanti il tema del Giorno del Ricordo.

Con grande soddisfazione accogliamo la notizia che nelle prossime intitolazioni di vie o piazze ci sarà Norma Cossetto, facendo così seguito a un ordine del giorno presentato circa un anno fa dall’allora consigliere comunale Laura Menardi e approvato a larga maggioranza. Commenta così il presidente del Comitato Denis Scotti: “Con grande piacere abbiamo appreso dalla signora sindaca Manassero la volontà di intraprendere azioni in merito al Giorno del Ricordo. Ci siamo subito resi disponibili a collaborare sia con l’assessore Cristina Clerico che con tutta la Giunta. Attendiamo la prossima intitolazione di strade o piazze per vedere finalmente il nome di Norma Cossetto scritto a indicare una via cittadina. Vogliamo ringraziare le istituzioni, dalla Prefettura all’Amministrazione comunale, per il confronto avuto in questi giorni. Sicuri che porterà a risultati costruttivi”.

Intanto il Comitato 10 Febbraio della provincia di Cuneo continua l’organizzazione di eventi: il 9 febbraio alle ore 20,45 ci sarà un incontro intitolato “Foibe”, nella sala dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia in via Cesare Battisti 8. Il 17 febbraio il professor Gianni Oliva sarà nel salone del Consiglio Comunale di Mondovì per parlare con i ragazzi delle scuole superiori. Lo stesso giorno il prof. Oliva alle ore 17 sarà nel salone del Consiglio Comunale di Boves. Per tutti gli appuntamenti che si stanno definendo, invitiamo a visitare il sito www.10febbraiocn.it.

Comitato 10 Febbraio, Cuneo