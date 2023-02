Rapinata due volte in un mese l'Ottica Bruno di Fossano

Brutta doppia "sorpresa" per i titolari del negozio di Ottica "Bruno" in via Craveri a Fossano.

L'esercizio è stato infatti oggetto di effrazione e di rapina ben due volte in pochi giorni.

È di mercoledì 18 gennaio la prima "spaccata" messa a segno, con qualche decina di occhiali trafugati.

La seconda effrazione pochi giorni più tardi: lunedì 30 gennaio, con una refurtiva ben più cospicua; la stima del valore della merce globalmente sottratta si aggira sui ventimila euro.

Verosimilmente la mano sembra la stessa, avendo agito con le medesime modalitá

"Ottica Bruno" è presente in città dagli anni ottanta e ha un secondo punto vendita a Cuneo, in questo momento certamente utile anche per rifornire la filiale rapinata.

La cronaca delle ultime settimane rileva una serie di effrazioni o tentate effrazioni a molte realtá commerciali del centro storico di Fossano, sulle quali sono ancora in corso le indagini per verificare l"azione della stessa mano o di ladri diversi.

Uno degli obiettivi presi di mira è la farmacia Abrate in via Roma 92, ma si annoverano anche negozi di abbigliamento e altri esercizi.

Le ore in cui sono state compiute le azioni sono le più varie e sugli episodi è in corso il procedimento di indagine del locale Comando dei Carabinieri, che potrà avvalersi di una rete di videosorveglianza piuttosto ramificata, con le centoundici telecamere totali presenti sul territorio fossanese e gestite dal comando di Polizia Locale.