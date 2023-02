Mondovì comune amico della famiglia. L'assessore Botto: "Occasione importante, al lavoro per coglierla"

"La Regione Piemonte, prendendo spunto dall'esperienza della Provincia Autonoma di Trento, darà vita all'iniziativa 'Comune Amico della Famiglia' ed io credo che Mondovì abbia tutte le carte in regola per giocare questa partita".



Lo spiega Francesca Botto, assessore alle Politiche Sociali della nostra città, che ha partecipato lo scorso 2 febbraio, a Torino, all'appuntamento organizzato da Regione Piemonte proprio per approfondire i contenuti di questa importante iniziativa.



"L'idea alla base di questa progettualità è quella di avviare il percorso che porti la nostra Comunità ad essere 'a misura di famiglia' con eventi, luoghi e provvedimenti studiati per sostenere l'ambito famigliare".



In questo senso tanto è già stato fatto ma molto resta ancora da fare.



"Molte dei servizi forniti dal Comune già da anni sono ritagliati sulle esigenze delle famiglie, penso alle tariffe scontate per la mensa e per il trasporto scolastico. Oggi, però, è necessario fare uno scatto in avanti e credo che alcune iniziative ci aiuteranno: il parco 'Bimbingamba' che sorgerà a breve al parco Europa è una di queste" prosegue l'assessore.



La Regione Piemonte avvierà a breve un bando che fornirà le risorse per avviare i progetti.



"Ad ora Regione prevede di finanziare un solo progetto per Provincia, con una cifra di 21500 euro. È chiaro quindi che sarà necessario essere bravi e fortunati per cogliere questa opportunità. In ogni caso la rotta è tracciata ed il nostro lavoro proseguirà in ogni caso" conclude Botto.