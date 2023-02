In Piemonte torna la voglia di mattone: a Cuneo nei primi 9 mesi del 2022 +6,1% nelle compravendite

Il 2022 ha portato voglia di mattone, in Piemonte. Così come nel resto d'Italia. Lo certificano i dati dell'Agenzia delle Entrate, analizzati dall’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa.



In particolare, in giro per il Paese nei primi 9 mesi del 2022 hanno cambiato proprietà 576.118 abitazioni, con una crescita del +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. E Cuneo non fa eccezione, né a livello cittadino che a livello di provincia.

Tutto il Piemonte è cresciuto molto

In giro per il Piemonte la situazione vede crescite robuste. Ad Alessandria addirittura +16,1%, mentre ad Asti la crescita è del +16,6%. Biella cresce del +6,8%, mentre Cuneo sale del 6,1%. Stabile Novara (+0,7%), mentre Verbania mostra la crescita ancora più vorticosa: +28,5%. Sfiora la doppia cifra Vercellli: +9,3%. Nel capoluogo regionale la crescita segnalata è del 7,7%.